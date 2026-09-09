Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
rozmowa piaseckiego

Szymon Hołownia zbliżył się do prezydenta? Ryszard Petru: ja tego nie rozumiem

|
Szymon Hołownia
Petru: Hołownia zbliżył się do prezydenta i ja tego nie rozumiem
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Radek Pietruszka/PAP
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Szymon Hołownia bez wątpienia zbliżył się do prezydenta - powiedział w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 poseł Centrum Ryszard Petru. Przyznał, że tego nie rozumie i ocenił, że Karol Nawrocki może "cynicznie wykorzystywać" byłego marszałka Sejmu. Petru mówił również o aferze Zondacrypto i powiązaniach Zbigniewa Ziobry z Przemysławem Kralem.

Petru mówił w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 o rządowych i prezydenckich projektach w sprawie rynku kryptowalut. - Prezydent nie ma władzy, którą ma rząd - mówił. Przekonywał, że Karol Nawrocki "uzurpuje sobie chęć wpływu na rządzenie w Polsce, którego nie ma - zgodnie z konstytucją".

Ryszard Petru: Szymon Hołownia zbliżył się do prezydenta

Prowadzący rozmowę Konrad Piasecki zauważył, że to rozbieżne z tym, co mówi Szymon Hołownia. Były marszałek Sejmu przekonuje, że z prezydentem należy się konsultować, aby podpisywał ustawy przygotowywane przez rząd. Petru wszedł do Sejmu z listy Trzeciej Drogi, której jednym z liderów był Hołownia.

Ryszard Petru
Ryszard Petru
Źródło zdjęcia: TVN24

- To jest inny Szymon Hołownia niż ten z 2023 roku, który mówił wtedy - albo Trzecia Droga, albo trzecia kadencja PiS - przypomniał Petru.

Czy zdaniem posła Centrum były marszałek Sejmu zbliżył się do PiS? - Nie, do prezydenta. I ja tego nie rozumiem, może to jest jakiś zachwyt prezydentem - powiedział Petru. - Boję się, że sytuacja jest taka, że Szymon Hołownia lubi prezydenta Nawrockiego, a prezydent Nawrocki cynicznie go wykorzystuje, bo to jednak w pewnym sensie wprowadza takie napięcie w koalicji - mówił.

Petru zaznaczył, że "można mieć poprawne relacje z prezydentem". - Jeżeli prezydent agresywnie, że tak powiem, podchodzi do naszego rządzenia, to trudno, żeby te relacje były fantastyczne, ale one powinny być poprawne, formalne, profesjonalne - tłumaczył. 

- Szymon Hołownia jest sympatycznym człowiekiem, niemniej nie rozumiem jego zmiany myślenia i sposobu traktowania prezydenta - powiedział poseł Centrum. - Uważam, że prezydent Nawrocki cynicznie wykorzystuje jego taką, można powiedzieć, dobroć łamaną lekko przez naiwność - dodał. 

Petru o Kralu i Ziobrze: dotarł do osoby, która bez względu na wszystko była skłonna przyjąć pieniądze

Petru pytany był też o aferę Zondacrypto. Czy do posła Centrum próbowali docierać szef upadłej giełdy Przemysław Kral lub jego współpracownik Artur Chodziński? - Nie kojarzę ani jednego, ani drugiego. Nigdy ich nie spotkałem - odpowiedział.

Zdaniem Petru, Kral "szedł do tych, którzy bardzo potrzebowali pieniędzy". Wymienił przy tym Zbigniewa Ziobrę i Przemysława Wiplera, na których fundacje szef Zondacrypto przelał pieniądze. 

- PiS miał finansowanie w okresie, kiedy rządził, ze Spółek Skarbu Państwa, nagle zostało odcięte i jak kania dżdżu potrzebowali gotówki - mówił. - Szczególnie taki pan Ziobro, kiedy rozpoczęły się różnego rodzaju sprawy, okazało się, że potrzebuje pieniędzy na to, aby móc się bronić w różnych sądach, na prawników, na podróże, na Budapeszty i tak dalej - dodał.

Poseł Centrum mówił, że "Kral dotarł do osoby, która - bez względu na wszystko - była skłonna przyjąć te pieniądze". - Bez wątpienia pan Kral szedł tam, gdzie nie sprawdzali, skąd są pieniądze, brali, co wpływało - stwierdził. 

- Mamy sytuację, że de facto były minister sprawiedliwości zadawał się, można powiedzieć, ze światem przestępczym po to, żeby bronić swojej skóry - ocenił Petru. 

Petru: Kral szedł tam, gdzie nie sprawdzali, skąd są pieniądze
Źródło: TVN24

Petru: Nawrocki upiera się, że musi wygrać

Poseł Centrum pytany był też o złożony we wtorek przez prezydenta drugi projekt w sprawie kryptowalut. Wcześniej trzy razy zawetował rządowy projekt w tej sprawie. - Ta najnowsza propozycja prezydenta jest jeszcze bliższa rządowej niż jego poprzednia. Ponad 90 procent tekstu jest skopiowane z rządowej - ocenił Petru. 

Stwierdził, że różnice w obu projektach "są nieistotne". - Gdyby rząd teraz to skorygował, to świadczyłoby o tym, że w tej ustawie było coś złego, ale pan prezydent Nawrocki nie wskazał, które elementy tej ustawy są złe z punktu widzenia rynku - powiedział. Jego zdaniem Nawrocki "po prostu upiera się przy tym, że musi wygrać". 

- Jeżeli porównujemy obie ustawy, to rządowa ustawa jest kompromisem. Nie ma żadnych istotnych różnic między obiema ustawami, w związku z tym nie rozumiem, dlaczego prezydent Nawrocki miałby wetować kolejny raz tę samą ustawę - mówił. 

Według posła Centrum Nawrocki "kilka razy mógł podpisać tę ustawę" i "temat byłby zamknięty".

OGLĄDAJ: "Cynicznie go wykorzystuje". Mocne słowa o relacji Hołowni i prezydenta
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: TVN24
Udostępnij:
Tagi:
Ryszard PetruCentrumSzymon HołowniaKarol NawrockiZondacryptoPrzemysław KralZbigniew Ziobro
Czytaj także:
Sędzia Piotr Głogowski w Sądzie Rejonowym w Katowicach
14 lat więzienia dla księdza oskarżonego o pedofilię
Katowice
shutterstock_2389970273
"Głęboko wierzymy, że AI może zabić wszystkich ludzi"
BIZNES
ropa naftowa
Ropa znów przekroczyła cenową barierę. Ostatnio tak było w lipcu
BIZNES
imageTitle
Siedem złotych medali na jednych zawodach. "Cóż, chyba jestem najlepsza"
EUROSPORT
W Kenii znaleziono kilkanaście martwych słoni
Znaleźli kilkanaście martwych słoni. W próbkach wykryli cyjanek
METEO
Incydent z dronami na lotnisku w Lipsku
Merz o incydencie w Lipsku: planowany od miesięcy, wymierzony w Niemcy
Świat
Policjanci zabezpieczyli nagrania z okolicznych monitoringów
Ciało mężczyzny w strumieniu. To było zabójstwo
Opole
Wielka Żuława w Iławie
Mają plan na jedną z największych śródlądowych wysp w Polsce
Michał Malinowski
Księżna Kate i książę George
Nowa szkoła księcia George’a. Czesne robi wrażenie
Świat
Zderzenie motocyklisty z autem
Kierowca zmieniał pas, zderzył się z motocyklistą
WARSZAWA
imageTitle
Lewandowski kontra Messi. Pierwsze starcie tytanów w MLS
EUROSPORT
Narodowy Bank Polski, NBP
Dziś decyzja Rady Polityki Pieniężnej w sprawie stóp
BIZNES
Szanghaj, Chiny
Służby USA ostrzegają. "Agresywne działania" chińskich firm
BIZNES
56 min
pc
"Jest plan wejścia na ostro", "sam Tusk mówi, że nie będzie to eleganckie"
Podcast polityczny
Atak na przejściu dla pieszych
Atak na przejściu dla pieszych. Uderzył mężczyznę w głowę i uciekł
WARSZAWA
imageTitle
Nocny horror Alcaraza. Nie obroni tytułu w Nowym Jorku
EUROSPORT
Jeden z zatrzymanych mężczyzn
Powiedzieli, że ich kolega zasłabł. Miał ślady pobicia, nie żyje
Rzeszów
Wypadek motocyklisty na Nałęczowskiej
Motocyklista w szpitalu po zderzeniu z busem
WARSZAWA
Opóźnienia na lotnisku Londyn Luton
Awaria na lotniskach. Operator podał przyczynę
BIZNES
Policjanci zatrzymali nietrzeźwego kierowcę
Usłyszał, że zostaje zatrzymany i wpadł w szał
WARSZAWA
skleja
Uderzenie w Rosji. Straty: okręty i myśliwiec
Świat
26909030
Umowa z USA podpisana. "Tylko dla najlepszych sojuszników"
Polska
Lej krasowy otworzył się przed domem Nicolasa Cage'a
Przed domem Nicolasa Cage'a otworzyła się wielka dziura w ziemi
METEO
Zatrzymana kobieta
Matka polewała córkę toksyczną substancją, by ją oszpecić. Chce uniewinnienia
Lublin
Bus uderzył w bariery na trasie S8
Kierowca busa wjechał w barierki na S8, są utrudnienia
WARSZAWA
Syrena alarmowa w centrum Warszawy
Testy syren alarmowych, alert RCB
WARSZAWA
imageTitle
Nagle padł na murawę. "Nosze! Nosze!"
EUROSPORT
Donald Trump
Trump o wygranej AfD i "absolutnie okropnych przepisach"
Świat
Lisy (zdjęcie ilustracyjne)
Wyłożą szczepionki dla lisów. Apel o szczególną ostrożność
WARSZAWA
imageTitle
Niezwykły zwrot akcji w ćwierćfinale. Po super tie-breaku polały się łzy
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica