Pierwszy kongres ruchu Polska 2050. Szymon Hołownia zapowiada wystąpienie tajemniczego gościa

"Czwartego września zapraszam wszystkich was na wielkie wydarzenie - Pierwszy Kongres Ruchu Polska 2050. Będą setki osób z całej Polski, będzie gość specjalny, który mam nadzieję na trwałe zmieni oblicze polskiej polityki" - tak lider Polski 2050 zapowiadał w mediach społecznościowych pierwszy kongres swojego ruchu.

Szymon Hołownia podkreślił, że po tej dacie "na trwałe zmieni się oblicze polskiej polityki" i "nic nie będzie takie, jak było do tej pory". Tożsamość gościa specjalnego pozostaje tajemnicą. Wydarzenie ma rozpocząć się o godzinie 11.

Szymon Hołownia: przedstawimy naszą wizję Polski

Pytany, czy sobotnie wydarzenie ma tchnąć nadzieję i pozwolić Polsce 2050 odrobić spadki w sondażach obserwowane po powrocie Donalda Tuska do krajowej polityki, Hołownia powiedział, że kongres ma być "mocnym początkiem nowego sezonu politycznego". - Chcielibyśmy, aby ten dzień był wielką opowieścią o tym, że jest nadzieja, że nie jesteśmy skazani na wyniszczającą nas polaryzację, że jest możliwa nowa polityka, że czas zacząć myśleć w Polsce nie kategoriami kolejnych wyborów i kolejnych kadencji, ale pokoleń, które w tym kraju jeszcze długo po nas będą musiały żyć - mówił lider Polski 2050.

- To wydarzenie będzie emblematyczne dla naszego myślenia o polityce i tego, jak chcielibyśmy ją robić - zaznaczył. - Pokażemy, jak bardzo pojemny jest nasz ruch, z jak różnych stron przychodzą do nas ludzie - dodał.

Trzy filary ruchu Polska 2050

Kongres ma być także podsumowaniem letniej kampanii "Poznajmy się", w ramach której parlamentarzyści, działacze i wolontariusze ruchu konsultowali program, z którym Polska 2050 Szymona Hołowni pójdzie do następnych wyborów.

- W czasie wakacji odbyliśmy ponad 200 spotkań z Polakami w ramach akcji "Poznajmy się", one dały nam dużą wiedzę o tym, czego Polacy dzisiaj oczekują. Bardzo cieszę się z tych wszystkich spotkań, bo to kilkadziesiąt tysięcy ludzi, którzy fizycznie zapoznali się z naszą ofertą i teraz masowo zaczynają zapisywać się do stowarzyszenia - mówił polityk.