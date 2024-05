"Budzące niepokój wydarzenia". Apel Szymona Hołowni

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia w czwartkowym orędziu przypominał, że 2 maja zwrócił się do Polaków z orędziem z okazji Dnia Flagi. - Nie spodziewałem się, że w tak trudnych okolicznościach będę prosił was o chwilę uwagi ponownie - przyznał.

Marszałek o tym, co "wykrwawia nasz kraj"

Hołownia powiedział, że "te wydarzenia mogą budzić lęk, rozumiem to". - Dlatego musimy sobie powiedzieć to jasno: czasy, w których żyjemy, wymagają od każdego z nas wielkiej odpowiedzialności - stwierdził.

- Dlatego jako marszałek Sejmu na co dzień nie mam skrupułów, by używać wszystkich narzędzi do studzenia temperatury sporu w Sejmie. Upomnieniami, zawieszeniami, a w ostateczności - karami pieniężnymi. Nie wiem, czy uda mi się sprawić, że po 20 latach polsko-polskiej wojny Sejm znów stanie się miejscem, gdzie przekonujemy się nawzajem, a nie tylko ze sobą walczymy, ale zrobię wszystko, żeby właśnie tak było - mówił dalej.

- Zwracam się do wszystkich państwa, a zwłaszcza do osób piastujących funkcje publiczne, na których spoczywa szczególna odpowiedzialność od prawej do lewej strony. Żyjemy w czasach, w których wewnętrzna wojna może kosztować ludzkie życia. Osłabia Polskę. Ale zjednoczeni pod biało-czerwoną jesteśmy zdolni do osiągania rzeczy wielkich i imponujących - przekonywał, wskazując, że "udowadnialiśmy to wielokrotnie".