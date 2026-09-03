TAK JEST Szymon Hołownia szefem klubu Polska 2050? Michał Gramatyka: skłaniamy się ku takiej decyzji Justyna Sochacka |

Gramatyka: skłaniamy się ku decyzji, żeby Hołownia został szefem klubu Polska 2050 Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Radek Pietruszka

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Michał Gramatyka pytany w "Tak jest" w TVN24, co się stanie, jeżeli dziś okaże się, że ma nowego szefa, odparł, że "czeka na to". - Akurat chodzi o Szymona Hołownię, który ma dzisiaj 50. urodziny - dodał. Ocenił, że "im więcej Hołowni w polskiej polityce, tym lepiej dla polskiej polityki".

Na uwagę, że im więcej Hołowni w polskiej polityce, tym mniej w niej Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, ministry funduszy i polityki regionalnej oraz przewodniczącej Polski 2050, Gramatyka odparł, że "to jakich współpracowników dobiera sobie premier, to jest sprawa premiera i to są jego decyzje".

- Skłaniamy się ku podjęciu decyzji, żeby Hołownia został szefem naszego klubu. Hołownia zresztą zaproponował takie rozwiązanie - przekazał. Obecnie szefem klubu Polski 2050 jest Paweł Śliz.

Spotkanie polityków Polski 2050 w Sejmie

W czwartek wieczorem w Sejmie spotkali się politycy Polski 2050. Hołownia zapytany przez reportera TVN24 Pawła Łukasika, czy odbędzie się formalnie posiedzenie klubu, powiedział: - Formalnie myślę, że nie.

- Co mamy do obgadania dzisiaj w formie, takiej trochę może bardziej luźnej, obgadamy - zaznaczył. - Myślę, że przed przyszłym posiedzeniem Sejmu takie spotkanie będzie - dodał.

Hołownia pytany, czy będzie zmiana na stanowisku szefa klubu, odparł: - Może. Dopytywany, czy nim zostanie, odpowiedział tak samo.

Hołownia: jestem gotów wziąć odpowiedzialność za klub

Na początku roku około połowa posłów opuściła Klub Parlamentarny Polski 2050 i utworzyła swój klub - Centrum, a ostatnio - partię Unia Centrum. We wtorek w "Kropce nad i" Hołownia mówił że "boli" go rozłam Polski 2050.

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- Dzisiaj jest czas łączenia, a nie rozbijania. Dlatego ja powiedziałem moim koleżankom i kolegom, już chyba w maju, że jestem gotów wziąć odpowiedzialność za klub, ale pod warunkiem jednomyślności - powiedział. Przekazał, że dał sobie czas do końca września, aby zostać szefem klubu.

Były przewodniczący Polski 2050 mówił też w TVN24, że nie było dla niego propozycji wejścia do rządu, ale nie odmówiłby tego, gdyby to "spinało się w całość". Hołownia oświadczył, że mógłby być osobą koordynującą "bezpieczeństwo informacyjne".

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