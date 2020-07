"Chcemy robić politykę głową i sercem". Hołownia startuje z ruchem Polska 2050

Wszystko, co dzieje się w polityce, musi zaczynać się od głowy i serca, od myśli i energii obywatelskiej - oświadczył w piątek Szymon Hołownia, informując o utworzeniu ruchu Polska 2050. Były kandydat na prezydenta został jego liderem.

Szymon Hołownia przypomniał na konferencji prasowej w Warszawie, że w tegorocznych wyborach prezydenckich uzyskał głosy 2 693 397 Polaków. - Każdemu z nich, za każdy głos na tę nową nadzieję w polskiej polityce jeszcze raz bardzo serdecznie - z nowego już miejsca jako lider Ruchu Polska 2050 - chciałbym podziękować - oświadczył.

"Ruch ma się dobrze i będzie się rozwijał"

Zaznaczył, że to w czasie jego kampanii wyborczej zaczął się ruch obywatelski, "zaczęło się myślenie o Polsce i o polskiej polityce nie w kategoriach Zjednoczonej Prawicy czy zjednoczonej opozycji, ale w kategoriach przywrócenia podstawowych pojęć".

- Każdą politykę trzeba zaczynać od przywracania jej ludzkiej perspektywy. Trzeba zaczynać nie od tego, że zadbamy i zastanawiamy się nad tym, kto wygra, kto przegra, jaki będzie interes, jakie koalicje stworzymy, jakie układy, tylko trzeba zaczynać od ludzkiej twarzy, od ludzkiego losu. Bo polityka nie jest po to, by dobrze robić politykom, ale żeby załatwiać ludzkie sprawy - podkreślił Hołownia.

- Cieszę się, że jest nas tylu, że zaczęliśmy o tym przy okazji tych wyborów prezydenckich przypominać i nie zamieramy przestać. Dlatego, że teraz trzy tygodnie po wyborach Polska 2050, ten ruch wyrosły z kampanii prezydenckiej ma się dobrze i będzie się rozwijał - powiedział Hołownia.

Szymon Hołownia poinformował o utworzeniu ruchu społecznego Polska 2050 PAP/Marcin Obara

"Wszystko, co dzieje się w polityce musi zaczynać się od głowy i serca"

Przekonywał, że dzisiaj potrzebujemy państwa, które będzie "solidarne, bezpieczne, zielone, demokratyczne, które zajmie się rozwiązywaniem realnych spraw, a nie rozwiązywaniem problemów tego, czy innego politycznego środowiska, tych czy innych politycznych liderów".

Hołownia mówił, że chce robić politykę "głową i sercem a późnej rękoma". - Wszystko, co dzieje się w polityce, musi zaczynać się od głowy i serca, od myśli i od energii obywatelskiej a później przychodzą ręce - partia polityczna , narzędzia, po które sięga się w polityce - mówił.

Zaznaczył, że "głową" ruchu Polska 2050 będzie think tank "Strategia 2050", którym będzie kierowała Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. "To będzie autonomiczna organizacja tworzona przez ekspertów, którzy będą mówić reszcie ruchu, jak wygląda dziś świat, z jakimi problemami się mierzymy. Będą patrzyli na to nie z perspektywy politycznego interesu, tylko z perspektywy ludzi - dodał.

Jak poinformował Hołownia, szefową struktur lokalnych ruchu Polska 2050 będzie Agnieszka Buczyńska. - Ten ruch obywatelski będzie kontrolował naszą partię polityczną, jeśli kiedykolwiek powstanie przed jakimś wyborami, wszystkie formy naszej działalności politycznej - zapowiedział.

Szymon Hołownia poinformował o utworzeniu ruchu społecznego Polska 2050 PAP/Marcin Obara

Plan na 100 dni

Hołownia przedstawił następnie kilka projektów, które Ruch Polska 2050 planuje zrealizować w ciągu najbliższych 100 dni. - Jedne są społeczne, drugie polityczne, inne logistyczne - wymieniał.

1. Kontrakty obywatelskie

- To jest idea, która wyrosła z samorządów. My z samorządami chcemy żyć bardzo dobrze, bo one są ostoją demokracji. Chcemy zrobić to nie w aspekcie lokalnym, ale aspekcie ogólnopolskim - tłumaczył.

Jak dodał, "mając dzisiaj liderów w każdym województwie i każdym powiecie spróbujemy zidentyfikować precyzyjnie problemy w wybranych społecznościach lokalnych i zawrzeć kontrakt, jako Polska 2050 z lokalną społecznością". - Używając wszystkich narzędzi, które mamy, obywatelskiego wpływu, inicjatywy ustawodawczej, wiedzy naszych ekspertów spróbujemy doprowadzić do rozwiązania tych problemów - wyjaśnił Hołownia.

2. Edukacja dla przyszłości

Na wstępie Hołownia zaznaczył: - W tej chwili nie jesteśmy w stanie zmienić systemu, tak jak byśmy chcieli, ponieważ nie mamy posłów, senatorów, ministrów i premierów.

Dodał jednak, że korzystając ze swoich zasobów, "wspaniałych ekspertów", Ruch Polska 2050 będzie mógł "próbować pomóc ludziom uporać się ze skutkami złych rozwiązań, które dzisiaj w edukacji obowiązują".

- Od września wystartujemy z systemem łatwo dostępnych treści dla szkół różnych szczebli, które będą pokrywały luki, jakie znajdują się dzisiaj w programie edukacji - zapowiedział Hołownia. Jak wymieniał, będą to zajęcia z edukacji obywatelskiej, psychologicznej, czy klimatycznej.

3. Liderzy 2050

- Już we wrześniu rozpoczniemy intensywną pracę z naszymi liderami. Chcemy dać im nowe kompetencje - zapowiedział Hołownia. Jak sprecyzował, "chcemy im pokazać umiejętności, jeżeli chodzi o zarządzanie procesami politycznymi, o wiedzę o współczesnym świecie, o komunikację, o relację z mediami, o sztukę rozwiązywania konfliktów o mediację, o rzecznictwo, które tak bardzo jest potrzebne w przestrzeni publicznej".

- Jak będziemy inwestować w naszych ludzi, będziemy inwestować w Polskę - oświadczył.

4. Ruszam w Polskę

Hołownia zapowiedział, że wkrótce ponownie ruszy w Polskę. Dodał, że spotkania z Polakami, które zamierza rozpocząć już w sierpniu, zostaną zintensyfikowane od września.

- Trzeba z ludźmi rozmawiać non stop i patrzeć im w oczy - przekonywał.

5. Program "Zapraszamy do pokoju"

- To program w istocie społeczny, ale w naszej podzielonej Polsce niezwykle istotny. To nawiązanie do budowanego kiedyś w Ameryce programu "Living Room Conversations” - wyjaśnił Hołownia. Jak zaznaczył, "dzisiaj najbardziej potrzebujemy zaproszenia do pokoju".

Zapowiedział przedstawienie w najbliższym czasie scenariusza rozmów, do których chciałby zaprosić Polaków.

- Spotkajmy się przy obiedzie. Rodzina, która głosowała na Dudę, z rodziną, która głosowała na Trzaskowskiego - zaapelował.

6. Stworzenie radia

Hołownia zapewnił, że internetowa rozgłośnia jest już organizowana i wystartuje najprawdopodobniej na początku września. - Z pełną, 24-godzinną ramówką - podkreślił. Będzie też zapewniać dostęp do podcastów.

