Hołownia o ostatnim, ale i innym spotkaniu z Kaczyńskim

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia na konferencji zapytany, kiedy pierwszy raz spotkał się z Jarosławem Kaczyńskim. Odparł, że odbyło się ono "kilka tygodni temu". - Ale nie pamiętam dokładnie daty - ucinał. - Tak, po trzecim czerwca, ale nie pamiętam dokładnie daty - dodał.

Odpowiadając na dalsze pytania dziennikarki Justyny Dobrosz-Oracz, która przypomniała, że 3 czerwca Hołownia twierdził, że nigdy nie rozmawiał z Jarosławem Kaczyńskim, stwierdził, że spotykanie odbyło się "na pewno po 3 czerwca". - Trwające 45 minut. Musiałem jechać po dziecko, mówiąc zupełnie wprost i przerwaliśmy rozmowę w połowie - powiedział.

W piątek Radio ZET i "Newsweek" podały, że Hołownia odwiedził w czwartek wieczorem (w nocy z 3 na 4 lipca) w prywatnym mieszkaniu europosła PiS Adama Bielana, a następnie - jak ustalili fotoreporterzy "Faktu" - przyjechał tam między innymi Jarosław Kaczyński.

Jaki był temat rozmowy?

Hołownia przekazał, że spotkanie w mieszkaniu Bielana, w którym uczestniczył również Kaczyński, było kontynuacją "pierwszego, niedokończonego" spotkania z prezesem PiS.

Jakie tematy poruszono w trakcie rozmów? - Sytuacja geopolityczna - oświadczył Hołownia. Marszałek przekazał również, że spotkanie dotyczyło nastawienia administracji amerykańskiej wobec Polski i kontaktów Karola Nawrockiego w USA.

- Ukraina, gadaliśmy o tym bardzo długo, bo to jest bardzo niepokojące, co dzieje się, nie tylko w Polsce, wokół wspierania Ukrainy. To jest naprawdę rzecz, która dzisiaj powinna być ponad podziałami - dodał.

