Hołownia zapowiada projekt w sprawie aborcji i mówi o "sporach w dojrzałym związku"

W środę zostanie złożony projekt Trzeciej Drogi w sprawie aborcji - zapowiedział marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Pytany o napięcia, jakie sprawa aborcji wywołuje w koalicji rządzącej Hołownia odparł, że "to jest dojrzały związek". - W dojrzałym związku zdarzają się różne spory, ostre słowa. Siłą dojrzałych związków jest to, żeby powiedziawszy sobie, co się na swój temat myśli, załatwiać później ważne dla ludzi, a nie dla naszych emocji i sprawy - stwierdził Hołownia.

W środę marszałek Sejmu Szymon Hołownia (Polska 2050-Trzecia Droga) był pytany przez dziennikarzy w Sejmie, czy Trzecia Droga "blokuje" legalną aborcję w Polsce, jak twierdzi wicemarszałek Włodzimierz Czarzasty (Nowa Lewica).

CZYTAJ WIĘCEJ: "Mam już tego osobiście dość". Czarzasty apeluje do Kosiniaka-Kamysza i Hołowni - Nie, absolutnie nic takiego nie ma miejsca - zapewnił Hołownia, podkreślając, że Czarzasty jest "w błędzie". - Nic nie blokujemy, sprawa jest jasna, przejrzysta i czytelna - dodał.

Przypomniał, że informacje o tym, jak przebiegają procedury przedstawił we wtorek na briefingu. Stwierdził, że niektóre kluby, jak np. Lewica, potrzebowały więcej czasu na uporanie się z wymaganiami legislacyjnymi.

Co z prawem aborcyjnym w Polsce? Czarzasty: mam już tego osobiście dość TVN24

"Dziś zostanie złożony projekt Trzeciej Drogi"

Hołownia przypomniał też, że w chwili obecnej w Sejmie są dwa projekty Lewicy ws. aborcji oraz projekt PO, który kończy swoje konsultacje. - Dziś zostanie złożony projekt Trzeciej Drogi - i ustawy, i uchwały - poinformował. Chodzi o tzw. ustawę ratunkową i uchwałę referendalną ws. aborcji.

Hołownia podkreślił też, że podtrzymuje swoją wcześniejszą zapowiedź, że wszystkie projekty, które wpłynęły - łącznie z ewentualnymi projektami PiS i Konfederacji, jeśli ugrupowania te będą chciały złożyć swoje odrębne propozycje - będą rozpatrywane łącznie na albo pierwszym kwietniowym posiedzeniu Sejmu, tj. prawdopodobnie 10-11 kwietnia, albo na ostatnim posiedzeniu marcowym.

Hołownia: marszałek Czarzasty kłamie TVN24

- Plan był taki, żeby wszystkie projekty z pierwszego czytania przeszły do komisji nadzwyczajnej, którą powołamy w celu rozpatrzenia tych projektów. Tak, żeby ona się tym zajęła porządnie i zobaczyła, na co jest większość w tym Sejmie i co możemy wypracować, a nie żebyśmy na każdym Sejmie mieli awantury w sprawie, która wszystkich nas różni w tej Izbie i wewnątrz, i w poprzek koalicji, i opozycji, więc myślę, że to będzie dobre rozwiązanie - wyjaśnił Hołownia.

"To jest dojrzały związek"

Hołownia powiedział, że w koalicji trwają rozmowy. - Dzisiaj rozmawialiśmy, było Prezydium Sejmu. Podaliśmy sobie ręce. My jesteśmy politykami, ludźmi niepozbawionymi temperamentu - stwierdził, zapewniając, że w koalicji nie ma kryzysu.

- To jest dojrzały związek. W dojrzałym związku zdarzają się różne spory, ostre słowa. Bardzo różne rzeczy zdarzają się w dojrzałych związkach. Natomiast siłą dojrzałych związków jest to, żeby dawszy sobie po razie i powiedziawszy sobie, co się na swój temat myśli, załatwiać później ważne dla ludzi, a nie dla naszych emocji i sprawy - powiedział marszałek Sejmu.

"To jest dojrzały związek" TVN24

Hołownia o propozycji posłanki Żukowskiej

Pod koniec stycznia do Sejmu wpłynął projekt grupy posłów klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej w sprawie aborcji, który zakłada, że osoba w ciąży ma prawo do świadczenia zdrowotnego w postaci przerwania ciąży w okresie pierwszych 12. tygodni jej trwania. W listopadzie Lewica złożyła dwa projekty ws. liberalizacji przepisów aborcyjnych. Jeden z nich częściowo depenalizuje aborcję i pomoc w niej, drugi umożliwia przerwanie ciąży do końca 12. tygodnia jej trwania.

Hołownia o dwóch możliwych terminach procedowania projektów w sprawie aborcji TVN24

Przewodnicząca klubu Lewicy Anna Maria Żukowska poinformowała pod koniec stycznia, że będzie wnioskowała do Hołowni, aby powstała komisja nadzwyczajna ds. rozpatrywania projektów ustaw dotyczących aborcji. - Bo jeden jest z zakresu Kodeksu karnego, inny z zakresu ustawy o planowaniu rodziny, a nie wiemy, jaka będzie propozycja Trzeciej Drogi - zauważyła Żukowska. Marszałek Hołownia ocenił, że propozycja Żukowskiej dotycząca powołania komisji nadzwyczajnej do rozważenia projektów dot. aborcji różnych ugrupowań może być dobrym pomysłem. - To rozwiązanie spotkało się z pozytywnym przyjęciem na Konwencie Seniorów - mówił dziennikarzom w Sejmie.

Zmiany w prawie aborcyjnym

Obowiązujące w Polsce od 1993 r. przepisy antyaborcyjne zostały zmienione po wyroku TK Julii Przyłębskiej z października 2020 r. Wcześniej ustawa o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, zwana kompromisem aborcyjnym, zezwalała na dokonanie aborcji także w przypadku ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu. Tę przesłankę do przerwania ciąży TK uznał za niekonstytucyjną, co wywołało falę protestów w całym kraju.

Autorka/Autor:momo/kg

Źródło: PAP, TVN24