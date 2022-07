Szymon Hołownia o zarzutach dla generała Mirosława Różańskiego: to jest spodziewana próba politycznego zastraszenia nas

Wierzę w uczciwość Mirosława Różańskiego, staję za nim murem, a pisowskim prokuratorom mogę powiedzieć tylko jedno: nie boimy się was - powiedział lider Polski 2050 Szymon Hołownia w "Faktach po Faktach". Odniósł się w ten sposób do zarzutów, które usłyszał były Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych. - To jest spodziewana przez nas próba politycznego zastraszenia nas - podkreślił Hołownia. Generał Różański jest doradcą jego ugrupowania.

Hołownia: staję murem za generałem Różańskim

Generał Różański jest jednym z ekspertów Instytutu Strategie 2050 związanego z Polską 2050. Szymon Hołownia pytany o sprawę w poniedziałek w "Faktach po Faktach" powiedział, że "to jest spodziewana przez nas próba politycznego zastraszenia nas". - Wiemy, o co chodzi - dodał. - Trzymają to aż do momentu, w którym będzie im wygodnie użyć tego politycznie. Będą stawiali zarzuty nie tylko generałowi Różańskiemu, ale pewnie jeszcze wielu innym osobom - ocenił.