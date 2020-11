Hołownia: za nimi nie stoi żadna idea, tylko chęć ocalenia swoich stołków przed Ziobrą

To się może naprawdę źle skończyć. Nie wolno takimi rzeczami się bawić. Ten proces może się wymknąć spod kontroli - ostrzegał w "Sprawdzam" lider ruchu "Polska 2050" Szymon Hołownia. W TVN24 mówił o groźbie unijnego weta ze strony polskiego rządu oraz możliwych skutkach sygnalizowania wyjścia Polski z Unii Europejskiej.

Szef ruchu "Polska 2050" w programie "Sprawdzam" pytany był, czy Polacy wybaczą polskiemu rządowi weto wieloletniego unijnego budżetu na lata 2021-2027. Takie weto, w związku z rozporządzeniem w sprawie mechanizmu wiążącego dostęp do środków unijnych z kwestią praworządności, zapowiedział, oprócz Mateusza Morawieckiego, także rząd Viktora Orbana. Elementem pakietu budżetowego jest też tak zwany fundusz odbudowy po epidemii COVID-19.

Szymon Hołownia odpowiedział: - Nie (wybaczą), o ile zrozumieją, a staramy się zrobić wszystko, żeby im to wytłumaczyć, że rząd w ten sposób okrada Polaków z ich własnych pieniędzy, które im się należą.

- Pan (Zbigniew) Ziobro, który szantażuje pana (Mateusza) Morawieckiego, z wiadomych powodów nie od dzisiaj odgrywa tutaj swoją polityczną symfonię, żeby ochronić swoją deformę sądów i żeby Unia Europejska mu się do niej nie przyczepiała - przekonywał.

Według niego Zbigniew Ziobro "gra wyłącznie w swoją polityczną grę". - On po prostu chce okraść Polaków z pieniędzy, które im się należą: 252 miliardy złotych to sześć z hakiem tysięcy złotych na osobę w Polsce w mechanizmach pomagających odbudować firmy po pandemii, poprawić kondycję ochrony zdrowia, polskiej edukacji - wymieniał. - To są nasze pieniądze, które nam się w ramach wspólnoty europejskiej należą, a ci ludzie powodowani czysto polityczną grą i chęcią utrzymania się przy korycie, przy władzy, chcą nas tego pozbawić - powiedział.

- To co robi, czy co planuje zrobić polski rząd, jest kompletną głupotą. Jest robieniem z Polaków oszustów, złodziei, krętaczy, ludzi, którzy mają problem z praworządnością - ocenił. Przekonywał, że gdyby został premierem, jego rząd "nigdy nie będzie miał problemów z praworządnością" i "nigdy nie będzie można mu zarzucić demontowania sądownictwa". - Rząd Szymona Hołowni będzie miał najlepsze z możliwych relacje z krajami Unii Europejskiej, z Niemcami, Francją i innymi - dodawał.

Hołownia mówił dalej, że za członkami rządu "nie stoi żadna idea, żaden konstruktywny pomysł". - Za nimi stoi tylko i wyłącznie chęć ocalenia swoich stołków przed (Zbigniewem) Ziobrą - stwierdził. Stwierdził przy tym, że minister sprawiedliwości i szef Solidarnej Polski "wyskakuje jak diabeł z pudełka z kolejnymi tematami". Wymienił tu aborcję i Unię Europejską.

"To się może naprawdę źle skończyć"

Prowadzący program Krzysztof Skórzyński zapytał Hołownię także o piątkowe orędzie marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego. Ten zakończył przemówienie między innymi słowami skierowanymi do rządu: "jeśli jeszcze do tego wyprowadzicie nas z europejskiego domu, historia i ludzie wam tego nie wybaczą".

Hołownia, pytany o ten słowa, powiedział, że działania mające na celu demonizowanie Unii Europejskiej to "zabawa małpy z brzytwą". - To się może naprawdę źle skończyć. Nie wolno takimi rzeczami się bawić, bo ten proces może się wymknąć spod kontroli nie tylko wewnątrz kraju - zwrócił uwagę.

- Proszę pamiętać, jakie spustoszenie w opinii o kraju, w sile i pozycji tego kraju, wyrażanej później w zawieranych kontraktach, ma dzisiaj ten cały cyrk, który odstawia Morawiecki pod rękę z Orbanem, do którego zresztą jeździ jak petent - powiedział. Hołownia nawiązał tutaj do czwartkowej wizyty premiera w Budapeszcie. Zauważył przy tym, że "w takich negocjacjach bardzo ważne jest, kto do kogo jeździ" oraz "kto i gdzie negocjuje".

Hołownia podsumował, że nie wie, jak skończą się negocjacje w sprawie unijnego budżetu. Przyznał, że ma nadzieję, że dojdzie w tej sprawie do kompromisu. - Ale scena polityczna w Polsce od kilku miesięcy jest tak nieprzewidywalna, jeszcze takie rzeczy mogą się dziać, że tak naprawdę jesteśmy zakładnikami tego procesu - ocenił.

"Rządzący układ zaczyna być coraz bardziej przeżarty próchnicą"

Hołownia pytany, czy jest gotowy na przedterminowe wybory odparł, że takie wybory dziś się nie odbędą. - Jesteśmy oczywiście gotowi, aby być się w wyborach w każdej chwili i bić się o wygraną - oświadczył. Zwrócił przy tym uwagę, że "wybory w Polsce realnie, najprawdopodobniej będą mogły być pewnie w okolicach lata przyszłego roku". Najbliższe wybory parlamentarne, według planu, odbędą się w 2023 roku.

Szef ruchu Polska 2050 dopytywany, skąd u niego przekonanie na tak rychły termin wyborów odparł, że "być może do gry wejdzie dotąd bezobjawowy prezydent Andrzej Duda i spróbuje wreszcie zrobić to, co już dawno powinien zrobić". - Czyli stać się podmiotem na polskiej scenie politycznej, korzystając z tego, że jest prezydentem polskich spraw, ale odpowiada także w drugiej kadencji przed Bogiem, narodem i historią, o czym sam mówił - wyjaśnił. Ocenił przy tym, że Duda ma "wszelkie narzędzia, aby to zrobić i teraz właśnie powinien to zrobić".

- Rządzący dziś układ zaczyna być coraz bardziej przeżarty próchnicą i z każdym kolejnym kolejnym sondażem, słabym dla PiS-u, zacznie się pakowanie walizek i rozglądanie po Sejmie. To się może skończyć utratą większości w perspektywie kilku, czy kilkunastu miesięcy - sugerował.

Rozmowy z Kosiniakiem-Kamyszem? "Pragmatyzm"

W czwartek szef ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz potwierdził, że zakończył współpracę z politykami Pawła Kukiza w ramach Koalicji Polskiej. Kością niezgody miały być między innymi głosowań, w których poparli oni uchwałę PiS wspierającą działania rządu w zakresie negocjacji budżetowych w Unii Europejskiej.

Czy Hołownia rozmawia z Kosiniakiem-Kamyszem o potencjalnej współpracy? Gość "Sprawdzam" odpowiedział, że z szefem PSL spotkał się do tej pory trzykrotnie. - Prowadziliśmy rozmowy w różnej konfiguracji: w kampanii prezydenckiej, następne dwa razy widzieliśmy się już w nowej rzeczywistości, po wyborach prezydenckich - opowiedział.

- Wstępnie wyraziliśmy otwartość na to, że jeżeli będą jakieś wspólne tematy, punkty przecięcia, w których będziemy mogli z jakimś projektem się nawzajem wesprzeć albo coś innego razem zrobić konkretnego, to tak, ale nie będzie żadnego siadania sobie na kolanach, koalicji, zawierania jakichś sojuszy - stwierdził. - Pragmatyzm, jeżeli będzie taka potrzeba, natomiast na razie żadnego takiego przedsięwzięcia razem nie podjęliśmy - dodał.

Co z nadmiernymi działaniami policji podczas protestów? "Nikt za to nie zapłaci stanowiskiem"

W piątek w Senacie swoje stanowisko w sprawie działań policji podczas trwających demonstracji przedstawił ustępujący rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar. Ocenił, że doszło do "widocznej intensyfikacji działań policji na przestrzeni kilku miesięcy", mówił także o "nierównomiernym podejściu" policji w zależności od tego, czego dotyczy dana demonstracja.

Hołownia pytany o bieżące wydarzenia związane z działalnością policji podczas demonstracji, skwitował: - Przecież wiadomo, że nikt za to nie zapłaci stanowiskiem. - W normalnym państwie, w normalnym świecie powinien zapłacić (Jarosław) Kaczyński, dlatego że to on jest wicepremierem i nadzoruje sektor bezpieczeństwa - dodał.

- Na kaprys Kaczyńskiego, z powodu jego politycznego tchórzostwa, cierpi cała formacja - podsumował.

Autor:akw/dap

Źródło: TVN24