Szymon Hołownia: musimy zrobić wszystko, by nie było wielkiej smuty w poniedziałek po wyborach

Na dzisiaj wspólnej listy wyborczej opozycji nie będzie. Ale jak mnie pan pyta, co się wydarzy za trzy miesiące w tak dynamicznej rzeczywistości, to ja podtrzymuję to, co mówię od miesięcy: jestem otwarty na każdą opcję - powiedział w TVN24 Szymon Hołownia, lider Polski 2050.

W poniedziałek wspólną konferencję zorganizowali liderzy Polski 2050 - Szymon Hołownia i PSL - Władysław Kosiniak-Kamysz. Zapowiedzieli na niej, że chcą "stworzyć listę najważniejszych spraw do załatwienia przez przyszły rząd w ciągu pierwszych stu dni po przejęciu władzy i tych, które trzeba załatwić, przyjąć w ciągu kadencji, w ciągu czterech lat". Nie zadeklarowali jednak jednoznacznie, jak chcą wystartować w wyborach i czy rozważają wspólną listę.

Szymon Hołownia był w czwartek gościem "Rozmowy Piaseckiego" w TVN24. - Dzisiaj musimy zrobić wszystko, żeby jak najwięcej ludzi po tej stronie poszło do wyborów i żeby nie było po raz kolejny po wielkiej mobilizacji wielkiej smuty w poniedziałek powyborczy - podkreślił.

Odnosząc się do swojej konferencji z Kosiniak-Kamyszem, mówił: - Rozumiem, że nie spełniliśmy oczekiwań dotyczących temperatury newsa. Natomiast powiedzieliśmy coś ważnego.

- Proszę mi pokazać kogoś na opozycji, kto zrobił więcej dla tego, żeby nie było gadania o współpracy. Proszę mi pokazać dwóch liderów, którzy pokazali ścieżkę, otworzyli drzwi i pokazali, że chcą współpracować - zwracał się do prowadzącego.

Podkreślał, że "trzeba zacząć robić". - My wyszliśmy z Kosiniakiem i powiedzieliśmy, że zespoły programowe do końca lutego położą trzy konkretne rzeczy, co do których się zgadzamy na 100 dni i trzy konkretne rzeczy na całą kadencję. Jak to uzgodnimy, skonsultujemy społecznie, przychodzi czas na następny krok - rozmowy o formacie współpracy, również w wyborach. Zaczął się proces - stwierdził.

Hołownia: na dzisiaj wspólnej listy nie będzie, ale rzeczywistość jest dynamiczna

Hołownia powiedział, że "jednej listy opozycji nie będzie i przestańmy się czarować". - Od początku Zandberg (jeden z liderów Lewicy - red.) mówi, że nie idzie na liście, na której będzie Platforma Obywatelska. Ja to szanuję. PSL mówi, że nie idzie z Lewicą - wyliczał.

- Ale muszę założyć, że będzie drugie okrążenie tego procesu, pewnie gdzieś przed startem kampanii wyborczej - zaznaczył Hołownia.

- Na dzisiaj tej wspólnej listy nie będzie, ale jak mnie pan pyta, co się wydarzy za trzy miesiące w tak dynamicznej rzeczywistości, to ja podtrzymuję to, co mówię od miesięcy: jestem otwarty na każdą opcję, od wspólnej listy do samodzielnego startu - zadeklarował lider Polski 2050.

Dodał, że "dzisiaj z sondaży wynika, że jedna lista demobilizuje 10 procent wyborców opozycji". - Nie możemy na to pozwolić - podkreślił.

Szymon Hołownia w "Rozmowie Piaseckiego" Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:ads/kab