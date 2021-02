Hołownia: Toczymy rozmowy również z politykami z "tamtej strony". Tam się wszystko zaczyna sypać

Trudno się dziwić, że jak ktoś chce działać, to przychodzi do miejsca, gdzie może działać, a nie zostaje w miejscu, gdzie czasami działać trudno - mówił w TVN24 Szymon Hołownia. Komentował w ten sposób przejście Pauliny Hennig-Kloski do jego ugrupowania - Polski 2050. Zdradził, że o podobnych transferach rozmawia też z politykami z obozu rządzącego.

Dotychczasowa posłanka Koalicji Obywatelskiej Paulina Hennig-Kloska przeszła do ruchu Szymona Hołowni Polska 2050. Ten transfer umożliwia ugrupowaniu Hołowni powołanie w Sejmie własnego koła poselskiego.

"Trudno się dziwić, że jak ktoś chce działać, to przychodzi do miejsca, gdzie może działać"

- Toczyliśmy rozmowy już od jakiegoś czasu. Ostatecznie i Paulina, i my doszliśmy do wniosku, że się dogadaliśmy. My po prostu szczerze, autentycznie rozmawialiśmy. Nawet jeśli pojawiały się wątpliwości, to zostały na tyle rozwiane że Paulina Hennig-Kloska była w stanie podjąć taką decyzję, jaką podjęła - powiedział w "Kropce nad i" w TVN24 Szymon Hołownia, lider Polski 2050.

Powiedział, że bardzo się cieszy z tego transferu. - To wspaniała osoba, bardzo pracowita posłanka, bardzo oddana swojej społeczności lokalnej - mówił o Hennig-Klosce.

Hołownia wyraził zadowolenie z tego, że "nasze koło w Sejmie, które niedługo powstanie, składa się z samych kobiet". - To pierwsza taka formacja w polskim parlamencie. Silne, mądre polityczki. Co je przyciągnęło, przekonało? Na pewno nie ja. To ruch Polska 2050 i ta energia - stwierdził.

- Trudno się dziwić, że jak ktoś chce działać, to przychodzi do miejsca, gdzie może działać, a nie zostaje w miejscu, gdzie czasami działać trudno - powiedział gość TVN24.

Hołownia: toczymy rozmowy również z politykami z "tamtej strony"

Hołownia - pytany czy do jego ruchu dołączą też politycy z obozu rządzącego - przyznał, że "toczy też rozmowy z politykami z tamtej strony".

- To są dużo trudniejsze rozmowy, bo oni mają świadomość tego, co ich czeka, jeśli przeszliby na drugą stronę. Jarosław Kaczyński nie zawaha się użyć całego aparatu państwa, który ma w ręku, by do siódmego pokolenia zdradę ukarać - mówił.

Dodał, że "przejścia z tamtej strony będą się dokonywać pewnie w perspektywie tygodni, może miesięcy". - Przypuszczam, że my nie będziemy jedynym adresatem ruchów kadrowych z tamtej strony. Tam się po prostu wszystko zaczyna rozłazić w szwach i sypać - ocenił lider Polski 2050.

Hołownia: nie jestem za liberalizacją aborcji, ale mamy w Polsce 2050 różne poglądy

Hołownia był też pytany o jego podejście do aborcji w kontekście protestów po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego w tej sprawie. - Nie opowiadam się za liberalizacją - przyznał.

Zaznaczył jednak: - Mamy w ruchu Polska 2050 różne poglądy w tej sprawie, tak jak Polacy mają różne poglądy. Przychodzą do nas osoby z poglądami różnymi od moich i my się mieścimy w jednym miejscu.

- Mamy bardzo konkretny pomysł i deklarujemy gotowość do współpracy. Uważamy na przykład, że trzeba poprzeć ten projekt, który w Sejmie był zgłaszany, żeby w trybie awaryjnym jak najszybciej raz jeszcze uchwalić ustawę z 1993 roku (w sprawie aborcji - red.), a później zrobić panel obywatelski i przeprowadzić referendum - powiedział Hołownia.

Autor:ads/rzw, adso

Źródło: TVN24