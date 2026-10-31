Polska Hołownia apeluje do premiera i prezydenta. "Nie pozwolimy wam uchylić się od odpowiedzialności" Oprac. Sebastian Zakrzewski Piotr Krysztofiak Zespół autorów |

Na razie nie wiadomo, kto z polityków pojawi się na spotkaniu u prezydenta. Zapowiedział je na godzinę 15 wicemarszałek Marcin Horała Źródło zdj. gł.: Leszek Szymański/PAP

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"Polska 2050 na wydarzenia dzisiejszej nocy patrzy z zaniepokojeniem. Przynoszą one Polsce wstyd. Nie przybliżają nas do naprawy tego, co zostało zepsute" - napisał w mediach społecznościowych wicemarszałek Sejmu, szef klubu Polski 2050 Szymon Hołownia.

Polityk ocenił, że "Bogdan Święczkowski, wraz z nominatami PiS-u, zrobił z TK karykaturę sądu konstytucyjnego". "Sytuacja w nim wymagała pilnej naprawy. Dokonywanie jej jednak w sposób siłowy - tylko dobija pacjenta. Pogłębia upadek Trybunału" - dodał.

Hołownia: wzywamy prezydenta i premiera

Wskazał też, że odwołanie zagranicznej wizyty przez prezydenta Karola Nawrockiego oraz sceny z "fizycznej konfrontacji prezydenta z sędziami (...) obiegły już świat". W jego ocenie niszczą one wizerunek państwa polskiego.

Wicemarszałek Sejmu wspomniał również o polaryzacji społecznej. "Nocne wydarzenia osłabiły nas wobec rosyjskiego przeciwnika, grającego na Polską polaryzację. Odepchną od nas miliony dolarów w inwestycjach. Polska potrzebuje dziś pokoju, a nie wojny! Potrzebuje rozmowy, a nie przepychanek" - wymieniał.

"Prezydent wzywa dziś partie parlamentarne na konsultacje. Nasz klub weźmie w nich udział. Ale to my wzywamy dziś Prezydenta i Premiera, by jak najszybciej, jeszcze dziś, usiedli przy stole i dogadali się w sprawie resetu TK" - podkreślił Hołownia. Jego zdaniem tego "oczekują dziś Polacy".

@PL_2050 na wydarzenia dzisiejszej nocy patrzy z zaniepokojeniem. Przynoszą one Polsce wstyd. Nie przybliżają nas do naprawy tego, co zostało zepsute.



Jest dla nas jasne, że Bogdan Święczkowski, wraz z nominatami PiS-u, zrobił z TK karykaturę sądu konstytucyjnego. Sytuacja w… — Szymon Hołownia (@szymon_holownia) October 31, 2026 Rozwiń

"Panowie, Polska jest dziś w Waszych rękach. Nie pozwolimy Wam uchylić się od tej odpowiedzialności" - zakończył wpis polityk.

Pilne konsultacje parlamentarne w sprawie sytuacji w TK

Marcin Horała, wicemarszałek Sejmu (Rozwój Plus), poinformował, że zwołał na godzinę 15 "nadzwyczajne posiedzenie Rady Parlamentarzystów przy Prezydencie RP".

Zwołałem dziś na 15:00 nadzwyczajne posiedzenie Rady Parlamentarzystów przy Prezydencie RP. — Marcin Horała (@mhorala) October 31, 2026 Rozwiń

Reporterka TVN24 Ewelina Kwiatkowska mówiła na naszej antenie, że na razie nie wiadomo, czy na spotkaniu pojawią się przedstawiciele innych partii koalicji rządzącej. Nie wiadomo też, czy w ogóle dostali na nie zaproszenie.

- Z tych wstępnych odpowiedzi, które otrzymujemy winika, że takie zaproszenia nie zostały wystosowane. Do tej pory nie wiemy, w jakiej formule takie spotkanie miałoby się odbyć i wciąż nie wiemy, ilu polityków zdecyduje się, żeby wziąć w nim udział - relacjonowała reporterka TVN24.

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Sytuacja w TK

W piątek Anna Korwin-Piątkowska jako najstarsza stażem sędzia TK zarządziła przerwę w czynnościach prezesa TK Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego oraz została uznana za kierującą pracami Trybunałem. Przed siedzibą TK doszło do napięć i demonstracji, na miejscu pojawiła się policja.

W nocy z piątku na sobotę prezydent Nawrocki przerwał lot do Senegalu i przybył do siedziby TK. W mediach opublikowano nagrania pokazujące jego wejście do budynku oraz spór między przedstawicielami prezydenta a osobami wybranymi przez obecny Sejm na sędziów Trybunału. Strony przedstawiają odmienne wersje wydarzeń dotyczących przebiegu zajścia.

Nawrocki: nie jesteście sędziami Trybunału Konstytucyjnego Źródło: TVN24

Po opuszczeniu budynku TK prezydent ogłosił zwołanie pilnych konsultacji z udziałem sił parlamentarnych, argumentując, że doszło do naruszenia porządku konstytucyjnego. Z kolei premier Tusk ocenił, że "przywracanie rządów prawa jest naszym obowiązkiem".