Hołownia: Ten parlament to już historia. Nas interesują nowe wybory

Przyszedłem do polityki, by wykonać rzeczy, które wydają mi się konieczne do zrobienia, a później z niej odejść - deklarował w TVN24 Szymon Hołownia, lider ruchu Polska 2050. Powiedział też, że obecna kadencja parlamentu "jak najszybciej powinna przejść do historii". - Nas interesują nowe wybory, nowy Sejm - podkreślał.