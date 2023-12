"Niektórzy marzą o jakichś spektakularnych okazjach do męczeństwa. Takich nie będzie"

Hołownia: cały czwartek zaplanowany na ustawę budżetową

"Do czwartku możemy wyjść z Sejmu z kolejną działającą komisją śledczą"

- To uchwała o powołaniu kolejnej komisji śledczej. Jeżeli pozwoliłby na to czas i sprawnie byśmy procedowali, to myślę, że jesteśmy w stanie powołać skład drugiej komisji śledczej. To będzie komisja, która ma wyjaśnić skandal związany z handlem polskimi wizami - przekazał. - Do czwartku możemy wyjść z Sejmu z kolejną działającą komisją śledczą. Chciałbym, żeby tak było - dodał.

"Ważne" uchwały w sprawie mediów publicznych i neo-KRS

"Mam nadzieję, że to będzie dobra przedświąteczna tradycja"

Hołownia w sprawie mediów publicznych: nie będzie okazji do męczeństwa

- Wiem, że niektórzy marzą być może o jakichś spektakularnych okazjach do męczeństwa. Takich nie będzie, zapewniam. Będziemy rozmawiali o wszystkim, co do czego mamy różne zdania. Nie urodziliśmy się wczoraj. Wszyscy wiemy, kampania wyborcza pokazała to bardzo dobitnie, że w Polsce mamy bardzo różne zdania, co do kondycji mediów publicznych, co do sytuacji z Radą Mediów Narodowych. My tu niczego nie wymyślamy na nowo - tłumaczył Hołownia.