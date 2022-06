Hołownia: absolutnie trzeba odsunąć PiS od władzy, ale nie ma powrotu do Polski sprzed 2015 roku

Jesteśmy gotowi na rozmowy o najlepszej taktyce wyborczej. Widzimy Platformę Obywatelską, PSL i Lewicę jako partnerów do rozmowy - powiedział w TVN24 Szymon Hołownia, lider Polski 2050. Podkreślił, że "absolutnie trzeba odsunąć PiS od władzy", ale zastrzegł, że "nie ma powrotu do Polski sprzed 2015 roku".

- Zrobiliśmy pięć wielkich programów, poświęciliśmy setki godzin, by zaprojektować to państwo tak, jak powinno działać. I teraz mamy PiS-owi pozwolić wygrać kolejną kadencję? Nie ma głupszej rzeczy niż bycie w opozycji. To robota w komunikacji, konferencje prasowe, docieranie do wyborców - powiedział.

Podkreślił, że "pójście do wyborów jest po to, by odsunąć PiS i móc realizować wszystko to, w co wierzymy i do czego jesteśmy przywiązani".