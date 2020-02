"Byłbym prezydentem, który nie musi pytać prezesa o zdanie, zanim podpisze ustawę"

Czym różniłbym się od Andrzeja Dudy? Przede wszystkim przestrzegałbym konstytucji - zadeklarował w "Kropce nad i" w TVN24 Szymon Hołownia, niezależny kandydat na prezydenta. Przedstawił też swoje zdanie na temat metody in vitro, aborcji, czy związków partnerskich.

Jego zdaniem "żaden wywodzący się z partii prezydent nie będzie w stanie rozwiązać realnych problemów, które mamy". - Zakleszczyliśmy się w takiej polsko-polskiej wojnie. Trzeba to odblokować poprzez doprowadzenie do sytuacji, w której strony znowu będą ze sobą rozmawiać. To nie będzie proste - mówił kandydat.