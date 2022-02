Szymon Hołownia o głosowaniu nad lex Kaczyński: sygnał do ludzi już poszedł, czują, że coś się sypie

Szymon Hołownia, lider ruchu Polska2050, komentował w "Kropce nad i" w czwartek przegrane głosowanie nad ustawą covidową nazywaną lex Kaczyński. - Ludzie czują i widzą, że coś się tam już sypie, coś się kończy. Nawet ci, którzy na PiS głosowali - mówił.

We wtorek w Sejmie przepadła forsowana przez prezesa PiS nowa ustawa covidowa zwana lex Kaczyński. Do porażki doprowadziły również głosy niektórych posłów z klubu PiS. Przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk oświadczył, że rząd utracił większość i wezwał do przeprowadzenia w Sejmie głosowania nad wnioskiem zaufania dla premiera Mateusza Morawieckiego.

Hołownia o głosowaniu nad lex Kaczyński: schyłek Zjednoczonej Prawicy

Przegrane przez PiS głosowanie komentował w czwartek w "Kropce nad i" Szymon Hołownia. Stwierdził, że pomyślał, że to "schyłek Zjednoczonej Prawicy". - Jej koniec przyspiesza. Kaczyński nie ma już większości w Sejmie nie tylko do tej ustawy. Na razie, jak widać, nie odważa się poddać pod głosowanie immunitetu Mariana Banasia (prezesa NIK - red.), bo też wie, że nie ma tam większości. Takich głosowań, w których nie będzie miał większości, będzie coraz więcej, będzie coraz bardziej wycofywał się z parlamentu do bieżącego zarządzania i trzymania się jakoś władzy - ocenił.

- Ten prąd anty-rozsądkowy, czy anty-życiowy w Zjednoczonej Prawicy to jest tylko jeden z elementów tych sił destrukcyjnych, odśrodkowych, które dzisiaj Zjednoczoną Prawicę toczą. Przecież są ze swoją agendą też ziobryści, przecież jest ta walka buldogów pod dywanem tak naprawdę o schedę po Jarosławie Kaczyńskim między Morawieckim, Sasinem, środowiskiem Beaty Szydło - mówił Hołownia. Dodał, że "w miarę jak Kaczyński będzie słabł" to oni "będą szarpali się coraz bardziej".

Stwierdził, że "sygnał do ludzi już poszedł". - Jak jeżdżę po Polsce, rozmawiam z ludźmi, dzisiaj byłem w Turku, to ludzie czują i widzą, że coś się tam już sypie, coś się kończy. Nawet ci, którzy na PiS głosowali. To już nie jest ten Kaczyński - powiedział gość "Kropki nad i".

Autor:mart

Źródło: TVN24