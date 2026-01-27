"Po tym, co się wydarzy w drugiej turze, podejmę decyzję, czy nadal jest to Polska 2050 Szymona Hołowni, czy też nie"

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Pomimo zapowiedzi powtórzenia drugiej tury wyborów na przewodniczącego Polski 2050 w partii nadal wrze. Wewnętrzny spór o to, kto ma przejąć władzę w ugrupowaniu, przeradza się w otwarty konflikt pomiędzy frakcjami. Padają oskarżenia o "białoruskie standardy", a posłanka Aleksandra Leo straciła funkcję wiceszefowej klubu. W zeszłym tygodniu o uspokojenie nastrojów zaapelował sam Szymon Hołownia.

Wciąż jeszcze aktualny przewodniczący Polski 2050 był we wtorek gościem "Kropki nad i". Zapytany, czy planuje odejście z partii po wyborach, Hołownia nie odpowiedział wprost.

- Po tym, co się wydarzy w drugiej turze, podejmę decyzję co do tego, czy nadal jest to Polska 2050 Szymona Hołowni - bo wciąż jest moje nazwisko w nazwie i byłem pierwszym, który ten ruch zakładał, a z tym i partię polityczną - czy też nie - powiedział.

- Jeżeli będzie to Polska 2050 Hennig-Kloski albo Pełczyńskiej-Nałęcz, a nie nas wszystkich, to opuszczę to ugrupowanie - podkreślił Hołownia.

Apel Hołowni

Wicemarszałek Sejmu powiedział jednak, że liczy na zażegnanie wewnętrznych konfliktów po wyborach. - Nie mogę patrzeć na to, do czego ta partia została doprowadzona. Mam nadzieję, że porozumienie tych obu stron, które dostały się do drugiej tury, spróbuje to skleić - powiedział szef Polski 2050.

- Dzisiaj naprawdę apeluję do tych wszystkich, którzy stoją po różnych stronach barykady. Współprzewodniczenie i partia Polska 2050 Szymona Hołowni, Pauliny Hennig-Kloski, Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz i większości z nas jest dzisiaj jedynym rozwiązaniem - mówił dalej.

Jak dodał, "czuje się bardzo źle" w związku z obecną sytuacją w swojej partii. - Gdybym we wrześniu ubiegłego roku wiedział, że to się tak skończy, nie bacząc na sytuację, podjąłbym pewnie inną decyzję - powiedział Hołownia.

To wtedy zdecydował, że będzie się ubiegał o funkcję komisarza ds. uchodźców w ONZ.

Opuścił obrady. "Jasny komunikat"

Odniósł się też do sytuacji, do której doszło podczas obrad Rady Krajowej Polski 2050. Hołownia miał opowiedzieć się za powtórzeniem całości wyborów i wyrazić gotowość do startu w nich, po kilku godzinach dyskusji wylogował się jednak ze spotkania prowadzonego w formule online.

- To był bardzo jasny i prosty komunikat. U mnie w miejscu, w którym jestem, jest środek nocy. Nie jestem w stanie po pięciu godzinach debat prawniczych, dzielących wszystko na atomy, zrozumieć, o co chodzi w kolejnych zgłaszanych wnioskach formalnych i przekazuję przewodnictwo Agnieszce Buczyńskiej - opisał tamten moment Hołownia.

Według niego, większym problemem niż opuszczenie obrad był fakt wycieku tego zdarzenia do mediów. - Partia polityczna, która na żywo relacjonuje przez jednego ze swoich członków Rady Krajowej (...) najbardziej wewnętrzne rozmowy to nie jest partia, która ma szansę się utrzymać - powiedział.

Jak dodał, "problemem nie jest to, o której ja się wylogowałem z rozmów, tylko że ktoś nadawał to na bieżąco do mediów".

OGLĄDAJ: Hołownia mówi, kto razem z nim może opuścić Polskę 2050