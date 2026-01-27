Logo strona główna
"KROPKA NAD I"

Odejdzie z partii po wyborach? Szymon Hołownia podaje warunki

Szymon Hołownia
"Po tym, co się wydarzy w drugiej turze, podejmę decyzję, czy nadal jest to Polska 2050 Szymona Hołowni, czy też nie"
Gdybym we wrześniu ubiegłego roku wiedział, że to się tak skończy, nie bacząc na sytuację, podjąłbym pewnie inną decyzję - powiedział w "Kropce nad i" Szymon Hołownia. Założyciel Polski 2050 odniósł się w tej sposób do trwającego konfliktu wewnątrz jego partii. Powiedział też, w jakich okolicznościach zdecyduje się na odejście z niej.

Pomimo zapowiedzi powtórzenia drugiej tury wyborów na przewodniczącego Polski 2050 w partii nadal wrze. Wewnętrzny spór o to, kto ma przejąć władzę w ugrupowaniu, przeradza się w otwarty konflikt pomiędzy frakcjami. Padają oskarżenia o "białoruskie standardy", a posłanka Aleksandra Leo straciła funkcję wiceszefowej klubu. W zeszłym tygodniu o uspokojenie nastrojów zaapelował sam Szymon Hołownia.

Wciąż jeszcze aktualny przewodniczący Polski 2050 był we wtorek gościem "Kropki nad i". Zapytany, czy planuje odejście z partii po wyborach, Hołownia nie odpowiedział wprost.

- Po tym, co się wydarzy w drugiej turze, podejmę decyzję co do tego, czy nadal jest to Polska 2050 Szymona Hołowni - bo wciąż jest moje nazwisko w nazwie i byłem pierwszym, który ten ruch zakładał, a z tym i partię polityczną - czy też nie - powiedział.

- Jeżeli będzie to Polska 2050 Hennig-Kloski albo Pełczyńskiej-Nałęcz, a nie nas wszystkich, to opuszczę to ugrupowanie - podkreślił Hołownia.

Apel Hołowni

Wicemarszałek Sejmu powiedział jednak, że liczy na zażegnanie wewnętrznych konfliktów po wyborach. - Nie mogę patrzeć na to, do czego ta partia została doprowadzona. Mam nadzieję, że porozumienie tych obu stron, które dostały się do drugiej tury, spróbuje to skleić - powiedział szef Polski 2050.

- Dzisiaj naprawdę apeluję do tych wszystkich, którzy stoją po różnych stronach barykady. Współprzewodniczenie i partia Polska 2050 Szymona Hołowni, Pauliny Hennig-Kloski, Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz i większości z nas jest dzisiaj jedynym rozwiązaniem - mówił dalej.

Jak dodał, "czuje się bardzo źle" w związku z obecną sytuacją w swojej partii. - Gdybym we wrześniu ubiegłego roku wiedział, że to się tak skończy, nie bacząc na sytuację, podjąłbym pewnie inną decyzję - powiedział Hołownia.

To wtedy zdecydował, że będzie się ubiegał o funkcję komisarza ds. uchodźców w ONZ.

Opuścił obrady. "Jasny komunikat"

Odniósł się też do sytuacji, do której doszło podczas obrad Rady Krajowej Polski 2050. Hołownia miał opowiedzieć się za powtórzeniem całości wyborów i wyrazić gotowość do startu w nich, po kilku godzinach dyskusji wylogował się jednak ze spotkania prowadzonego w formule online.

- To był bardzo jasny i prosty komunikat. U mnie w miejscu, w którym jestem, jest środek nocy. Nie jestem w stanie po pięciu godzinach debat prawniczych, dzielących wszystko na atomy, zrozumieć, o co chodzi w kolejnych zgłaszanych wnioskach formalnych i przekazuję przewodnictwo Agnieszce Buczyńskiej - opisał tamten moment Hołownia.

Według niego, większym problemem niż opuszczenie obrad był fakt wycieku tego zdarzenia do mediów. - Partia polityczna, która na żywo relacjonuje przez jednego ze swoich członków Rady Krajowej (...) najbardziej wewnętrzne rozmowy to nie jest partia, która ma szansę się utrzymać - powiedział.

Jak dodał, "problemem nie jest to, o której ja się wylogowałem z rozmów, tylko że ktoś nadawał to na bieżąco do mediów".

OGLĄDAJ: Hołownia mówi, kto razem z nim może opuścić Polskę 2050
Szymon Hołownia

Hołownia mówi, kto razem z nim może opuścić Polskę 2050

Szymon Hołownia
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: mgk/adso

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Kropka nad iSzymon HołowniaPolska 2050
