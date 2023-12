Szymon Hołownia: nie ma w tej chwili wniosku o Trybunał Stanu dla Adama Glapińskiego

Nie ma w tej chwili wniosku o Trybunał Stanu dla Adama Glapińskiego. Nie było dyskusji politycznej liderów na temat wniosku o Trybunał Stanu dla prezesa Adama Glapińskiego - powiedział we wtorek na konferencji prasowej marszałek Sejmu Szymon Hołownia.

Marszałek Hołownia został zapytany podczas wtorkowej konferencji prasowej o list otwarty, który wysłali do niego członkowie zarządu Narodowego Banku Polskiego, w którym napisali, że postawienie prezesa NBP przed Trybunałem Stanu byłoby ukaraniem za przykładne wykonanie jego obowiązków. - Korespondencja z Narodowego Banku Polskiego rzeczywiście nadeszła, pełna wysokiego C, grubych stwierdzeń, wielu emocji. Ja oczywiście przyjąłem ten list do wiadomości. Natomiast z wielkim niepokojem obserwuję i słyszę o konflikcie, który toczy dzisiaj bardzo głęboko podzielony zarząd Narodowego Banku Polskiego - powiedział.

- Mam wrażenie, że pewne doniesienia i pewne sygnały, które płyną dzisiaj z zarządu NBP, pozwalają twierdzić, że to będzie eskalowało. Że do państwa, do mediów, do opinii publicznej będą docierały jednak bardzo niepokojące sygnały o tym, co się w zarządzie Narodowego Banku Polskiego dzieje, bo ten list podpisała tylko część członków zarządu - kontynuował.

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia na wtorkowej konferencji prasowej PAP/Tomasz Gzell

Jak stwierdził, "trzeba zadać sobie pytanie, czy to służy kondycji polskiego złotego, której tak gwałtownie w tym liście chce bronić przez swoją niezależność prezes Glapiński". - W mojej ocenie nie. W mojej ocenie on dzisiaj imputując nam, że chcemy zrobić na niego zamach, powinien zająć się w pierwszym rzędzie opanowaniem sytuacji w Narodowym Banku Polskim, tak żeby się nie okazało, że złotówka słabnie przez to, a nie przez wypowiedzi tych czy innych polityków - powiedział.

Hołownia: nikt z nas nie będzie wykonywał ruchów, które zaszkodziłyby złotemu

Jak powiedział marszałek Sejmu, "polski złoty to nasza narodowa świętość, to nasza waluta". - Stojąc tu z Donaldem Tuskiem już mówiłem, nikt z nas nie będzie wykonywał żadnych gwałtownych ruchów, które złotemu mogłyby zaszkodzić. Po prostu z poczucia odpowiedzialności. Nasza opinia o pracy pana Glapińskiego, wielokrotnie wyrażana, jest krytyczna, łamane przez skrajnie krytyczna - dodał.

- Natomiast rozliczenie go ze wszystkich rzeczy, które w naszej ocenie robił źle, nie może zaszkodzić kondycji polskiego złotego, polskiej gospodarki. I my w poczuciu tej właśnie odpowiedzialności będziemy się nad tą sprawą pochylać - dodał. - Nie ma w tej chwili wniosku o Trybunał Stanu dla Adama Glapińskiego. Nie było dyskusji politycznej liderów na temat wniosku o Trybunał Stanu dla prezesa Adama Glapińskiego - stwierdził.

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:ks/kab

Źródło: TVN24