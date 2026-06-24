Polska Szymon Hołownia nie jest już wiceprzewodniczącym Polski 2050. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz komentuje Kuba Koprzywa |

Pełczyńska-Nałęcz o rezygnacji Hołowni: realizuje to, co zapowiedział Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Albert Zawada

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Według ustaleń Patryka Michalskiego, autora programu "News Michalskiego" w TVN24+, Szymon Hołownia złożył rezygnację z funkcji wiceprzewodniczącego Polski 2050. Były marszałek Sejmu założył też w mediach społecznościowych grupę "Umiarkowani", gdzie snuje plany dotyczące dalszej aktywności politycznej - dowiedział się Michalski.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz o zmianach w Polsce 2050

- Szymon Hołownia jasno powiedział, że nie wystartował w wyborach, bo nie chce zarządzać partią i dokładnie krok po kroku realizuje to, co zapowiedział - powiedziała Pełczyńska-Nałęcz.

Ministra zaznaczyła, że Hołownia "jest w partii". - Zastanawia się, tak jak zresztą mówi to publicznie, co dalej, czy zostawać w polityce, czy nie - powiedziała.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz Źródło zdjęcia: TVN24

- Myślę, że naprawdę należy mu się ta przestrzeń na spokojne zastanowienie się, a nie ciągłe dochodzenie polityczne, co zrobił, czego nie zrobił - oceniła.

Ministra poinformowała, że "są cztery nowe osoby w zarządzie Polski 2050". - Dwoje posłów, dwoje przedstawicieli regionów - przekazała.

- Szymon Hołownia bardzo pokojowo, konsekwentnie robi to, co zapowiedział, więc naprawdę uszanujmy to - powiedziała.

Ministra, pytana o grupę "Umiarkowani" Hołowni, odpowiedziała: - A ile różnych grup zakładają różni politycy?

- To jest konsekwencja tego, co Szymon Hołownia od pewnego czasu konsekwentnie mówi i robi. Tu nie ma żadnego newsa, żadnej afery - podsumowała Pełczyńska-Nałęcz.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz o Konferencji na rzecz Odbudowy Ukrainy w Gdańsku

Pełczyńska-Nałęcz była pytana też o napięte relacje między Polską a Ukrainą. We wtorek premier Ukrainy Julia Swyrydenko poinformowała, że to ona stanie na czele ukraińskiej delegacji, która weźmie udział w Konferencji na rzecz Odbudowy Ukrainy w Gdańsku.

Wcześniej oczekiwano, że Kijów będzie reprezentowany przez Wołodymyra Zełenskiego. Jeszcze we wtorek rano źródła dyplomatyczne mówiły, że Zełenski cały czas rozważa, czy przyjechać do Polski. Według komentatorów jego wątpliwości związane były z decyzją prezydenta Karola Nawrockiego o odebraniu mu Orderu Orła Białego.

Ministra oceniła, że Zełenski, bojkotując konferencję, "popełnia ogromny błąd". - Ukraina potrzebuje pieniędzy na odbudowę i nie będąc na tej konferencji, niejako wystawia na wyzwanie to, czego Ukraina potrzebuje, czyli pieniędzy na odbudowę - powiedziała.

- Sam sobie strzela w stopę. To jest totalnie niezrozumiałe, to jest kolejny błąd - mówiła.

Na pytanie, czy rezygnując z udziału w konferencji, na którą Zełenski wraz z premierem Polski Donaldem Tuskiem zapraszali uczestników, prezydent Ukrainy wystawia polskiego premiera na pośmiewisko, Pełczyńska-Nałęcz odpowiedziała: - Przede wszystkim wystawia – nie na pośmiewisko, tylko po prostu wystawia tych, których osobiście zaprosił, a zaprosił, bo Ukraina potrzebuje pieniędzy, inwestycji i wiarygodności, aby ktoś chciał tam zainwestować. To jest mega niepoważne - dodała.

Pełczyńska-Nałęcz o Konferencji na rzecz Odbudowy Ukrainy w Gdańsku: Zełenski popełnia ogromny błąd Źródło: TVN24

Sprawa orderu Zełenskiego. Pełczyńska-Nałęcz: nie odbierałabym odznaczenia

Ministra podkreśliła, że była przeciw odebraniu Orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy. - To jest skandal, co zrobił Zełenski i mamy prawo oraz powinniśmy to powiedzieć. Ale egzekwowanie tego nie powinno się odbywać kosztem naszego najwyższego odznaczenia - powiedziała Pełczyńska-Nałęcz. - Ja bym tego nie robiła (chodzi o odebranie orderu - red.), ale są twarde rzeczy, w których Polska może Ukrainę postawić pod ścianę - bez uczestnictwa logistycznego, transportowego i ekonomicznego Polski dobrej odbudowy Ukrainy nie będzie - dodała.

Podkreśliła jednocześnie, że obecna sytuacja wymaga pragmatyzmu.

- Mimo tych ogromnych emocji, zasadnych, mimo oburzenia na zachowanie prezydenta Zełenskiego, pamiętajmy, gdzie jest największy problem - to jest Rosja, tam jest wróg, tam jest wielkie niebezpieczeństwo - powiedziała Pełczyńska-Nałęcz.

Napięcia w polsko-ukraińskich relacjach wzrosły po tym, jak Wołodymyr Zełenski nadał jednej z jednostek wojskowych nazwę "Bohaterów UPA". W związku z tym w miniony piątek prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu prezydentowi Ukrainy Orderu Orła Białego. Następnego dnia Zełenski odesłał swoje odznaczenie.

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