Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Chińska ekspansja
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Szymon Hołownia nie jest już wiceprzewodniczącym Polski 2050. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz komentuje

|
Szymon Hołownia w Sejmie
Pełczyńska-Nałęcz o rezygnacji Hołowni: realizuje to, co zapowiedział
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Albert Zawada
Szymon Hołownia bardzo pokojowo, konsekwentnie robi to, co zapowiedział - powiedziała w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 ministra funduszy i polityki regionalnej, szefowa Polski 2050 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Była pytana o ustalenia Patryka Michalskiego w sprawie Szymona Hołowni, który nie jest już wiceprzewodniczącym jej ugrupowania. Pełczyńska-Nałęcz mówiła też o kryzysie w relacjach Polski i Ukrainy.

Według ustaleń Patryka Michalskiego, autora programu "News Michalskiego" w TVN24+, Szymon Hołownia złożył rezygnację z funkcji wiceprzewodniczącego Polski 2050. Były marszałek Sejmu założył też w mediach społecznościowych grupę "Umiarkowani", gdzie snuje plany dotyczące dalszej aktywności politycznej - dowiedział się Michalski. 

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz o zmianach w Polsce 2050

- Szymon Hołownia jasno powiedział, że nie wystartował w wyborach, bo nie chce zarządzać partią i dokładnie krok po kroku realizuje to, co zapowiedział - powiedziała Pełczyńska-Nałęcz.

Ministra zaznaczyła, że Hołownia "jest w partii". - Zastanawia się, tak jak zresztą mówi to publicznie, co dalej, czy zostawać w polityce, czy nie - powiedziała.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Źródło zdjęcia: TVN24

- Myślę, że naprawdę należy mu się ta przestrzeń na spokojne zastanowienie się, a nie ciągłe dochodzenie polityczne, co zrobił, czego nie zrobił - oceniła.

Ministra poinformowała, że "są cztery nowe osoby w zarządzie Polski 2050". - Dwoje posłów, dwoje przedstawicieli regionów - przekazała.

- Szymon Hołownia bardzo pokojowo, konsekwentnie robi to, co zapowiedział, więc naprawdę uszanujmy to - powiedziała.

Ministra, pytana o grupę "Umiarkowani" Hołowni, odpowiedziała: - A ile różnych grup zakładają różni politycy? 

- To jest konsekwencja tego, co Szymon Hołownia od pewnego czasu konsekwentnie mówi i robi. Tu nie ma żadnego newsa, żadnej afery - podsumowała Pełczyńska-Nałęcz.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz o Konferencji na rzecz Odbudowy Ukrainy w Gdańsku

Pełczyńska-Nałęcz była pytana też o napięte relacje między Polską a Ukrainą. We wtorek premier Ukrainy Julia Swyrydenko poinformowała, że to ona stanie na czele ukraińskiej delegacji, która weźmie udział w Konferencji na rzecz Odbudowy Ukrainy w Gdańsku. 

Wcześniej oczekiwano, że Kijów będzie reprezentowany przez Wołodymyra Zełenskiego. Jeszcze we wtorek rano źródła dyplomatyczne mówiły, że Zełenski cały czas rozważa, czy przyjechać do Polski. Według komentatorów jego wątpliwości związane były z decyzją prezydenta Karola Nawrockiego o odebraniu mu Orderu Orła Białego.

Ministra oceniła, że Zełenski, bojkotując konferencję, "popełnia ogromny błąd". - Ukraina potrzebuje pieniędzy na odbudowę i nie będąc na tej konferencji, niejako wystawia na wyzwanie to, czego Ukraina potrzebuje, czyli pieniędzy na odbudowę - powiedziała. 

- Sam sobie strzela w stopę. To jest totalnie niezrozumiałe, to jest kolejny błąd - mówiła. 

Na pytanie, czy rezygnując z udziału w konferencji, na którą Zełenski wraz z premierem Polski Donaldem Tuskiem zapraszali uczestników, prezydent Ukrainy wystawia polskiego premiera na pośmiewisko, Pełczyńska-Nałęcz odpowiedziała: - Przede wszystkim wystawia – nie na pośmiewisko, tylko po prostu wystawia tych, których osobiście zaprosił, a zaprosił, bo Ukraina potrzebuje pieniędzy, inwestycji i wiarygodności, aby ktoś chciał tam zainwestować. To jest mega niepoważne - dodała.

Pełczyńska-Nałęcz o Konferencji na rzecz Odbudowy Ukrainy w Gdańsku: Zełenski popełnia ogromny błąd
Źródło: TVN24

Sprawa orderu Zełenskiego. Pełczyńska-Nałęcz: nie odbierałabym odznaczenia

Ministra podkreśliła, że była przeciw odebraniu Orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy. - To jest skandal, co zrobił Zełenski i mamy prawo oraz powinniśmy to powiedzieć. Ale egzekwowanie tego nie powinno się odbywać kosztem naszego najwyższego odznaczenia - powiedziała Pełczyńska-Nałęcz. - Ja bym tego nie robiła (chodzi o odebranie orderu - red.), ale są twarde rzeczy, w których Polska może Ukrainę postawić pod ścianę - bez uczestnictwa logistycznego, transportowego i ekonomicznego Polski dobrej odbudowy Ukrainy nie będzie - dodała.

Podkreśliła jednocześnie, że obecna sytuacja wymaga pragmatyzmu.

- Mimo tych ogromnych emocji, zasadnych, mimo oburzenia na zachowanie prezydenta Zełenskiego, pamiętajmy, gdzie jest największy problem - to jest Rosja, tam jest wróg, tam jest wielkie niebezpieczeństwo - powiedziała Pełczyńska-Nałęcz.

Napięcia w polsko-ukraińskich relacjach wzrosły po tym, jak Wołodymyr Zełenski nadał jednej z jednostek wojskowych nazwę "Bohaterów UPA". W związku z tym w miniony piątek prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu prezydentowi Ukrainy Orderu Orła Białego. Następnego dnia Zełenski odesłał swoje odznaczenie.

OGLĄDAJ: Rezygnacja Hołowni. Pełczyńska-Nałęcz: dość tych najazdów za nic
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
ZOBACZ TAKŻE:
21 min
Reportaż "Atak na Moskwę"
Premiera"Świat Rosjan się zawalił". Wojna przeszła do serca Rosji
Czarno na białym
45 min
pc
"Brutalnie i wprost". Tak do Wojtyły pisała tylko ona
Tajemnica korespondencji
30 min
pc
Miną lata zanim odzyska sprawność. Sołtyska zapytała tylko, czy czegoś nie zrobił psu?
TVN24+ Originals
Źródło: TVN24, PAP
Tagi:
Katarzyna Pełczyńska-NałęczPolska 2050Szymon HołowniaWołodymyr ZełenskiKarol NawrockiUkraina
Kuba Koprzywa
Kuba Koprzywa
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Zdarzenie w Iławie
Podejrzana paczka z nieznaną substancją. Ktoś ją podrzucił kobiecie
Olsztyn
AdobeStock_1665257836
Pacjent z ALS odzyskał zdolność komunikacji. Wszczepiono mu implant
Anna Bielecka
pies beagle AdobeStock_275656046
Jak dbać o zwierzęta w czasie upału?
METEO
imageTitle
Ruszają Driftingowe Mistrzostwa Polski. "Tu nie ma miejsca na przypadek"
EUROSPORT
pap_20260620_1WD (1)
Najgorętszy dzień w historii pomiarów. Europa płonie
METEO
wlochy wakacje shutterstock_1919785571
Turystyczny raj zaostrza zasady. Koniec z pobłażliwością
BIZNES
Areszt dla podejrzanego o kradzież i atak na policjantkę (zdjęcie ilustracyjne)
Przyszedł do komendy z pretensjami i już nie wyszedł
Kielce
Jeremy Clarkson z partnerką Lisą Hogan
Jeremy Clarkson o raku. "Badania uratowały mi życie"
Świat
Warszawski Szpital Południowy
Reakcja Trzaskowskiego po wywiadzie z byłym ordynatorem
WARSZAWA
imageTitle
Program środowych meczów na mundialu. Kto dziś zagra i o której godzinie?
EUROSPORT
Tłum na przystanku tramwajowym przy stacji metra Wilanowska
"Osoba niepożądana w tunelu metra". Pociągi nie kursują na Mokotowie i Ursynowie
WARSZAWA
Posterunek wartowniczy na granicy z Korei Północnej z Koreą Południową
Przekroczył granicę, poprosił o azyl. Zajmuje się nim wywiad
Świat
imageTitle
Historyczny Ronaldo, zatrzymana Anglia. Taki był wtorek na mundialu
EUROSPORT
W wypadku zginęła 40- i 13-latka
Z auta niewiele zostało. Nie żyją 13- i 40-latka
Kujawsko-Pomorskie
Przygotowania do gali UFC na terenie Białego Domu, 11 czerwca 2026 r.
19-latek i plan ataku. Kluczowy telefon do służb
Świat
Inwestor, giełda, broker, trader
"Stracili impet". Spadki na Wall Street nie ustają
BIZNES
imageTitle
Klose sucho pogratulował rekordowego gola. "Zawsze mówiłem, że Messi nie jest taki zły"
EUROSPORT
upal
Polska jak piekarnik. Zobacz mapy
METEO
Kierowcy ukarani za drift
Driftowali na osiedlowej ulicy. Kary nie unikną
WARSZAWA
shutterstock_268930547
Rośnie kumulacja w Lotto
BIZNES
imageTitle
Został wyróżniony, ale się nie cieszył. "Nie zasłużyłem"
EUROSPORT
Upał, gorąco
Żar z nieba. IMGW ostrzega
METEO
stacja tankowanie paliwo
Ile kosztuje paliwo? Tyle zapłacimy w środę
BIZNES
Rijad, Arabia Saudyjska
Stracono blisko sto osób. Kolejnym kilkudziesięciu też grozi kara śmierci
Świat
Ukraińskie dzieci
Radykalne cięcie pomocy dla Ukraińców. "Nieludzkie"
Polska
21 min
Reportaż "Atak na Moskwę"
Premiera"Świat Rosjan się zawalił". Wojna przeszła do serca Rosji
Czarno na białym
imageTitle
Pochwała cierpliwości. Kolumbia już pewna awansu
EUROSPORT
imageTitle
Przyjaźń kwitnie. Infantino i Trump razem wręczą Puchar Świata
EUROSPORT
Giorgia Meloni
Meloni była "szczerze poruszona". Tak widzi dalsze relacje
Świat
Zdarzenie na komendzie policji w Iławie
Ewakuacja komendy, fala upałów, rezygnacja Hołowni
Warto wiedzieć

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica