Szymon Hołownia: muszę mieć jasny komunikat z Sądu Najwyższego

- Powtórzę: wygaszenie mandatów dokonało się z chwilą wyroku (z 20 grudnia 2023 roku - red.), tak naprawdę wygasił je sąd, a nie marszałek - to jest fakt. Natomiast jeśli chodzi o potwierdzenie tego wygaszenia, a to czynność niezbędna do rozpoczęcia procedury obsadzenia mandatu po obu tych byłych posłach, to zupełnie inna historia - zaznaczył Hołownia.

- Po pierwsze z prośbą o pytanie, co się dzieje z dokumentami, które zostały przesłane do Izby Pracy, ponieważ do niej je skierowałem, do Sądu Najwyższego, i chciałbym wiedzieć, co się stało, czy ktoś je ukradł, czy one są rozpatrywane czy leżą w szafie, czy będzie jakieś orzeczenie, bo ja muszę mieć wiedzę, zanim będę podejmował decyzję co się stało z aktami urzędowymi i odwołaniami posłów.