Szymon Hołownia: Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik mogą pojawić się w Sejmie, ale na moich warunkach

Mam prosty komunikat do panów, byłych posłów, Kamińskiego i Wąsika: oczywiście, że mogą pojawić się w Sejmie, ale pojawią się tam na moich warunkach - mówił w "Kropce nad i" w TVN24 marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Podkreślił po raz kolejny, że Kamiński i Wąsik "nie są posłami".

Szymon Hołownia odniósł się w "Kropce nad i" między innymi do sprawy ułaskawienia przez prezydenta Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, którzy we wtorek opuścili więzienie. Był pytany o to, co zrobi, jeżeli politycy pojawią się w Sejmie.

- Mam prosty komunikat do panów, byłych posłów, Kamińskiego i Wąsika: oczywiście, że mogą pojawić się w Sejmie, ale pojawią się tam na moich warunkach. Z jednej prostej przyczyny. Jeżeli oni twierdzą, że są posłami, to są zobowiązani, na podstawie artykułu 7 Regulaminu Sejmu, stosować się do poleceń porządkowych marszałka Sejmu - powiedział.

- A jeżeli nie są posłami, to muszą stosować się do poleceń porządkowych marszałka Sejmu z artykułu 10 Regulaminu Sejmu, bo to marszałek Sejmu odpowiada za porządek w Sejmie. Tak czy siak muszą stosować się do poleceń porządkowych marszałka Sejmu - kontynuował.

- A więc to spotkanie - wskazuje na to Regulamin Sejmu - jeżeli do niego dojdzie, to odbędzie się na moich warunkach, a mi nikt takich warunków nie będzie stawiał i nie będzie mi groził - podkreślił marszałek.

Hołownia: powinniśmy zakończyć tę tragikomedię

Hołownia mówił też o decyzji prezydenta Andrzeja Dudy w sprawie ułaskawienia obu polityków. - Ułaskawił ich ponownie, czym przyznał, że wtedy ich nie ułaskawił. Co jednak jest jakimś progresem obserwowanym w myśleniu prawnym pana prezydenta. Natomiast to ułaskawienie nie obejmuje utraty mandatu. On faktycznie ich ułaskawił, na przykład z tej kary, która była zasądzona, utraty praw publicznych. A to oznacza, że dzisiaj powinniśmy zakończyć tę tragikomedię, która dzieje się na naszych oczach - stwierdził. Tłumaczył, że "panowie Kamiński i Wąsik mogą wchodzić do budynku parlamentu czy na teren parlamentu, na takich samych zasadach, jak wszyscy byli posłowie". - A więc wyrobić sobie kartę byłego posła i wejść - dodał.

Hołownia: nikt się z nimi nie będzie szarpał i nikt się z nimi nie będzie bił

Dopytywany, co zrobi, jak jednak Kamiński i Wąsik dostaną się na salę plenarną, odparł, że "nie ma takiej możliwości".

Mówił jednocześnie, że "nikt się z nimi nie będzie szarpał i nikt się z nimi nie będzie bił". -I mam nadzieję, że też oni nie będą się z nikim szarpać i bić. Ale są narzędzia porządkowe, karty i tak mają wyłączone, a więc głosować nie będą mogli - wskazywał.

- Natomiast jeżeli się w jakiś sposób dostaną w miejsce, do którego nie powinni się dostać, to będziemy metodami pokojowymi doprowadzać do deeskalacji tego konfliktu i przekonywać ich, że nie powinni być tam, gdzie być nie powinni - odpowiedział Szymon Hołownia.

Marszałek był też pytany o doniesienia o to, Maciej Wąsik otrzymał uposażenie poselskie za styczeń. - Sprawdzamy to. Na pewno te wypłaty zostały wstrzymane. Być może z rozpędu coś poszło, bo to jest jednak wielka, biurokratyczna machina, natomiast status obu panów jest jasny - on wynika wprost z wyroku sądu okręgowego, wynika z konstytucji - zwracał uwagę.

Hołownia: im się zaraz skończą metafory

Gość TVN24 został także zapytany o słowa Jarosława Kaczyńskiego, który zapowiedział, że jego ugrupowanie zwróci się do Unii Europejskiej z oskarżeniem polskich władz o stosowanie tortur.

- Mam czasami wrażenie, że on się chyba jakoś zagubił w epokach historycznych, trochę się zagubił w geografii - powiedział. - Jeżeli ktoś dzisiaj w Sejmie mówi o tym, że panowie w więzieniu byli poddawani torturom, a oni w dobrej formie - dzięki Bogu, że w dobrej formie - udzielają wywiadów, uśmiechnięci od ucha do ucha. Tak nie wyglądają ludzie, którzy byli poddawani torturom. Ja w życiu, pracując w różnych miejscach na świecie, widziałem ludzi, którzy byli poddawani torturom i zapewniam, że oni tak nie wyglądają - dodał.

Hołownia: mam czasami wrażenie, że Kaczyński chyba się jakoś zagubił w epokach historycznych TVN24

- Ja już byłem uprzejmy powiedzieć panu posłowi Suskiemu, (...), żeby oni uważali, bo im się zaraz metafory skończą, że ja tu będę jeszcze dwa lata, ten Sejm będzie cztery lata, (a - red.) im się naprawdę za chwilę skończą metafory. Jeżeli my już jesteśmy po dwóch miesiącach (porównywani z - red.) Hitlerem, Stalinem, Dzierżyńskim, gestapo, terror, druga wojna światowa, ludobójstwo, najcięższe zbrodnie, to co będzie za miesiąc, co będzie za dwa? - mówił dalej Hołownia.

- Naprawdę, jak się używa takiej broni, to trzeba jej używać mądrze i tak, żeby była pauza, żeby to wybrzmiało, a później jeszcze raz, a nie, przepraszam, roztrząsać na prawo i na lewo, co komu w tym momencie emocje na język przyniosą, bo to nie wygląda poważnie - dodał.

