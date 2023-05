Szymon Hołownia: nie chcemy przejąć elektoratu innych partii. O czyje głosy walczy Polska 2050?

Polska 2050, teraz w koalicji z Polskim Stronnictwem Ludowym, będzie tą siłą, która przywróci nadzieję Polsce lokalnej, samorządnej - mówił Szymon Hołownia w Wyszkowie. Lider Polski 2050 przekonywał, że jego ugrupowanie nie chce przejąć elektoratu innych partii, ale przekonać wyborców niezdecydowanych. - To w nich jest nasza siła, a to wy możecie do nich dotrzeć - dodał, apelując do samorządowców.

Przewodniczący Polski 2050 Szymon Hołownia przemawiał w sobotę podczas Forum Samorządu Otwartego w Wyszkowie. Przekonywał, że "Polska 2050, teraz w koalicji z Polskim Stronnictwem Ludowym, będzie tą siłą, która przywróci nadzieję Polsce lokalnej, Polsce samorządnej, Polsce, z której się wszyscy wywodzimy".

- Łączy nas to, że chcemy sprawić, żeby Polska znowu składała się z tysięcy małych ojczyzn, które harmonijnie współpracują ze sobą, które razem robią wspaniałe rzeczy. Mamy na to pomysł - oznajmił. Zapowiedział, że jego ugrupowanie przygotowało osiem punktów dla polskich samorządów w ramach planu "Polska na szóstkę".

Hołownia: Polska 2050, w koalicji z PSL, będzie tą siłą, która przywróci nadzieję Polsce lokalnej, samorządnej TVN24

Hołownia: dobrze, żebyśmy mieli na względzie dobro samorządów

Hołownia mówił, że "ta kultura upokarzania samorządowców, jeżeli nie są z naszej frakcji, ta kultura gierkowskiego centralizmu, który wszystko musi mieć pod swoim butem", musi się skończyć. - Bo to jest upokarzanie Polaków, to jest upokarzanie wyborców. To oni zdecydowali, kogo chcą mieć za wójta, starostę, burmistrza - wskazywał.

Szymon Hołownia TVN24

Jak mówił, "idziemy w kampanię wyborczą, więc dobrze by było, żebyśmy formułując nasze zobowiązania, obietnice, mówiąc o naszych przekonaniach, też mieli na względzie dobro samorządów". - Ludzie często mówią: a, samorząd. No tak, ale samorząd to jest droga przy twoim domu, to jest jej oświetlenie, to jest dom kultury, do którego twoje dzieci chodzą na zajęcia pozalekcyjne i mogą się rozwijać, to tysiące wspaniałych akcji, to przed wszystkim nasze życie, które toczy się najbliżej nas - ocenił.

Jego zdaniem obiecując coś, nie można "przekraczać pewnych granic". Zauważył, że rządzący obiecują darmowe odcinki autostrady i pytał, co ma czuć wójt czy burmistrz, w którego gminie "setki ludzi nie mają czym dojechać do lekarza, szkoły, pracy, załatwić swoich podstawowych potrzeb".

"Naszym celem jest przekonanie tych, którzy mówią: nie wiem, na kogo zagłosuję"

Hołownia powiedział też, że jego formacja nie walczy o elektorat innych partii. - Naszym celem jest przekonanie tych, którzy dzisiaj mówią, a w sondażach mamy ich miliony: "nie wiem, na kogo zagłosuję, nie znajduję dla siebie odpowiedzi" - wyjaśniał.

- To w nich jest nasza siła, a to wy możecie do nich dotrzeć - dodał, zwracając się do samorządowców. - Bardzo proszę, żebyście docierali do nich z bardzo konkretnym przesłaniem, pomysłem: może być lepiej, będzie lepiej, wasza gmina, miasto będzie wyglądało inaczej, tylko dajmy sobie narzędzia do tego, żeby tak było - przekazał lider Polski 2050.

Hołownia: Naszym celem jest przekonanie tych, którzy mówią "nie wiem, na kogo zagłosuję". W nich jest nasza siła TVN24

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:akr/kab

Źródło: TVN24