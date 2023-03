Szymon Hołownia: Konfederacja razem z PiS-em wyprowadzą Polskę z Unii Europejskiej

Nie widzę już dzisiaj tego prawdziwego, a ukrytego gdzieś głęboko, języka Konfederacji. Trzeba im zadawać pytania, czy piątka Konfederacji przedstawiona przez jednego z liderów jest wciąż aktualna - mówił w sobotę szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. - Polska bez gejów, Polska bez Żydów, przecież to oni mówili - dodał lider Polski 2050 Szymon Hołownia. Politycy komentowali rosnące poparcie w sondażach dla Konfederacji.

Na sobotniej konferencji prasowej w pobliżu budynku parlamentu przy ulicy Wiejskiej szef ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz mówił, że Polska 2050 i Polskie Stronnictwo Ludowego od kilku tygodni robią wszystko, żeby zbudować propozycję programową i polityczną, która powie wyraźnie "dość". - Dość oszustwom, dość kłamstwom, dość rozkradaniu państwa, dość niszczeniu wspólnoty Polaków, dość dzieleniu - dodał.

- W nas jest wola walki, wola zwycięstwa, wola osiągnięcia takiego wyniku wyborczego, która z innymi partiami demokratycznymi, utworzy dobry, najlepszy możliwy rząd, który zajmie się i rozwiąże problemy Polaków - deklarował.

Lider Polski 2050 Szymon Hołownia nawiązał do rosnącego w sondażach poparcia dla Konfederacji. Według najnowszego sondażu Ipsos dla OKO.press i Radia Tok FM Konfederacja znalazła się na trzecim miejscu z poparciem na poziomie 11 procent.

Hołownia powiedział, że "mówiliśmy wiele razy i przestrzegaliśmy przez tym, że nakręcanie polaryzacji do oporu, do ściany, prowadzi do tego, że rośnie Konfederacja". - Patia, która nienawidzi kobiet, która jest blisko tej filozofii, którą mamy za wschodnią granicą, partia, która wyprowadzi Polskę z Unii Europejskiej - dodał.

Kosiniak-Kamysz: nie widzę już dzisiaj prawdziwego języka Konfederacji

Politycy zostali zapytani o pomysł na zagospodarowanie elektoratu, który "ucieka" do Konfederacji.

- Trzeba pokazać prawdę. Wydaje się, że panowie z Konfederacji elegancko przysłonili swoje prawdziwe poglądy. Ja nie słyszę już dzisiaj ich wniosków do Trybunału Konstytucyjnego o zmianę kompromisu aborcyjnego. Oni się podpisali razem z PiS-em. Nie widzę już dzisiaj wypowiedzi pana (Grzegorza) Brauna, który jeszcze nie tak dawno w Sejmie skakał na mównicę od świtu do nocy i wyrażał swoje prorosyjskie opinie. Nie widzę już dzisiaj tego prawdziwego, a ukrytego gdzieś głęboko, języka Konfederacji - mówił Kosiniak-Kamysz.

- Dlatego trzeba im zadawać pytania, czy piątka Konfederacji przedstawiona przez jednego z liderów jest wciąż aktualna. Czy pierwsze, co zrobią, to będą podejmować kroki o wyprowadzeniu Polski z Unii Europejskiej i dalszym podziale społecznym - dodał.

Kosiniak-Kamysz mówił także, że "nie można pozwolić, że Konfederacja będzie jedynym wyborem poza PiS-em i demokratyczną częścią parlamentu czy sceny politycznej".

Hołownia: trzeba przypominać piątkę Konfederacji

- To są mistrzowie świata tak jak PiS. Przed wyborami schowają (Antoniego) Macierewicza zawsze, Krystynę Pawłowicz, wszystkich tych, którzy robią im obciach chowają i nagle wypływa Jarosław Kaczyński na szerokie wody porozumienia narodowego. Konfederacja tę sztukę mimikry politycznej opanowała do perfekcji - młodzi pod krawatami mówiący do przedsiębiorców pięknie okrągłe rzeczy - powiedział Hołownia.

- Trzeba im przypominać to, co Władek wspomniał. Piątka dla Polski: Polska bez gejów, Polska bez Żydów, przecież to oni mówili. Polska bez LGBT, Polska bez Unii Europejskiej. Przecież to są ich słowa z 2019 roku, o ile dobrze pamiętam. Nagle od 2019 roku im się zmieniło? - mówił lider Polski 2050.

Chodzi o wypowiedź Sławomira Mentzena. To nowy prezes nowej partii Nowa Nadzieja, znanej wcześniej pod nazwą KORWIN. Partia ta jest częścią składową Konfederacji. - Piątka Konfederacji: nie chcemy Żydów, homoseksualistów, aborcji, podatków i Unii Europejskiej - mówił w 2019 roku Mentzen.

Zdaniem Hołowni "Konfederacja razem z PiS-em wyprowadzą Polskę z Unii Europejskiej niezależnie od tego, co będą dzisiaj mówić i jak będą ukrywać swoje prawdziwe poglądy".

