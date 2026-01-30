Hołownia o sytuacji w Polsce 2050: Spory o spadek trochę się uspokoiły. Zobaczymy, co będzie po zakończeniu ceremonii Źródło: TVN24

W sobotę członkowie Polski 2050 będą głosować w powtórzonej drugiej turze wyborów na przewodniczącą ugrupowania. O stanowisko ubiegają się Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz i Paulina Hennig-Kloska. Kampania wyborcza wywołała głęboki kryzys w partii i publiczne oskarżenia. Kulisy sporów opisywaliśmy w TVN24+.

Dotychczasowy przewodniczący Szymon Hołownia nie ukrywa, że jednym z rozwiązań, jakie "leżą na stole" jest opuszczenie przez niego Polski 2050. W piątek mówił dziennikarzom w Sejmie, kiedy taki "czarny scenariusz" by mógł się spełnić.

- W sytuacji, w której okaże się, że Polska 2050 odeszła od wartości, z którymi ją zakładałem (…) dopóki to była Polska 2050 kierowana przeze mnie, wiedziałem, gdzie idzie. Zobaczymy, gdzie dzisiaj działacze chcą ją poprowadzić, a ja wtedy będę też wiedział - powiedział.

"Ojciec na katafalku jednak się poruszył. Spory o spadek trochę się uspokoiły"

Hołownia był pytany, czy nie żałuje, że zrezygnował z ubiegania się o stanowiska przewodniczącego partii. - Dzisiaj można się zastanawiać, co by było, gdyby (…) decyzje, które podejmowałem były wypadkową również mojej kondycji, rodziny, spraw w życiu - odpowiedział.

Podkreślił, że zakładał partię, która jak "ktoś miał słabszy moment, trudniejszy zdrowotnie czy w inny sposób" to mógł liczyć na wsparcie. - Teraz, jak zauważyłem, mamy taki moment, w którym jak ktoś jest słabszy, to rzucamy się na niego, żeby go dobić i wykrwawić i żeby tylko podpisał spadeczek - powiedział.

- W tym tygodniu wykonałem figurę, że ojciec na katafalku jednak się poruszył. Spory o spadek trochę się uspokoiły. Zobaczymy, co będzie po zakończeniu tej ceremonii - ironizował polityk.

Hołownia w ubiegłym roku startował w wyborach prezydenckich i prowadził kampanię. Później poinformował, że stara się o funkcję Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw uchodźców przy ONZ. Przy tej okazji przekazał też, że nie będzie się ubiegał o stanowisko przewodniczącego Polski 2050 w kolejnych wyborach.

"Nie będę się obwiniał"

Hołownia powiedział dziennikarzom w Sejmie, że w trakcie spotkania z obiema kandydatkami podkreślił, że "muszą sobie zdawać sprawę, że każda z nich może być syndykiem masy upadłościowej". W jego ocenie stanie się tak, jeśli po ogłoszeniu wyników wyborów nie będą ze sobą współpracować.

Pytany, czy obwinia się za sytuację w partii, odpowiedział: - Nie będę się obwiniał za to, co jest po prostu takim momentem w życiu, w którym takie decyzje się podejmuje.

- Przyjemnie jest zwalić winę na kogoś innego, ale przypominam też, że od sześciu miesięcy praktycznie to nie ja ponoszę faktyczną odpowiedzialność za operacyjne funkcjonowanie tej partii, tylko przeszła ona w ręce Rady Krajowej i kandydatów, kandydatek prowadzących kampanię - mówił dalej.

- Chętnie odpowiem za swoje grzechy, ale za to rozwalanie partii przez ostatnich sześć miesięcy, jednak uważam, że powinien odpowiedzieć ktoś inny. Mam nadzieję, że wyborcy wyciągną z tego wnioski - dodał.

"Będę patrzył przyszłemu kierownictwu na ręce"

Dziennikarze pytali Hołownię o powody, dla których partia nie zgodziła się na powtórzenie całych wyborów. Taką propozycję miał składać sam Hołownia. - Brakowało mojego kontaktu bezpośredniego z ludźmi na tych naszych dołach [w regionach - red.]. Kampania wyborcza w wykonaniu niektórych kandydatów i kandydatek zrobiła straszne zniszczenia i zasiała bardzo dużo kłamstwa - komentował.

Hołownia zapowiedział, że "niezależnie, w jakiej roli" pozostanie w Polsce 2050 "będzie obecny". - Jeżeli oczywiście nie dojdzie do jakiegoś scenariusza, że nagle zostaje pół partii - zaznaczył. - Będę patrzył przyszłemu kierownictwu na ręce i będę zabierał głos. Dzisiaj już w sposób zupełnie nieskrępowany, wiedząc, że to następne kierownictwo będzie ponosiło tę odpowiedzialność, którą ja miałem przez sześć lat - powiedział.

Jak mówił, ta odpowiedzialność miała polegać na łączeniu poglądów działaczy. - To było naprawdę mordercze zadanie i nikomu nie pozwolę, ani nie będę się temu biernie przyglądał, żeby zrobić z naszej partii kadłubek - podkreślił.

