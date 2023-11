Szymon Hołownia jest parlamentarnym debiutantem. I nowym marszałkiem Sejmu

Szymon Hołownia - kim jest

Kilka dni temu w programie "Trójkąt" Agnieszki Woźniak-Starak i Gabi Drzewieckiej Marcin Prokop, który przed wyborami wraz z Hołownią wspólnie zachęcali ludzi do głosowania, opowiedział, co sądzi o obecności swojego kolegi w polityce. Przyznał, że decyzja Hołowni o odejściu z telewizji i wybraniu tej ścieżki nie zaskoczyła go. - Zawsze wiedziałem, że Szymon się oderwie od "Mam talent!" (...). Potraktował to trochę jako poligon doświadczalny, uczący go publicznych występów, zarządzania emocjami tłumu, wszystkich rzeczy, które wykorzystał chociażby w niedawnej debacie przedwyborczej. To są rzeczy, które nabył w tym programie - stwierdził prezenter. - Gdy występuje jako polityk, patrząc na niego, widzę gościa, który jeszcze 15 lat temu był drewnem, pinokiem telewizyjnym. Jako człowiek, który się nieprawdopodobnie szybko uczy, jest inteligentny i bardzo bystry (...) z edycji na edycję stawał się coraz lepszy, aż w którymś momencie to ja musiałem go ścigać, a nie on mnie - dodał.

Zapytany, czy sukces Trzeciej Drogi w wyborach go zaskoczył, Prokop odpowiedział, że spodziewał się, że koalicja wejdzie do parlamentu. - Bardzo ufam ocenie Szymona. Wiem, że to, co on robi, choć czasami może się wydawać kompletnie absurdalne i niezrozumiałe, to po pierwsze wynika z dobrych intencji, a po drugie, że on wie, co robi - podkreślił. - Oczywiście zdarzają mu się błędy, potknięcia, wynikające z tego, że jeszcze nie do końca umie obsługiwać tę nową rzeczywistość i to jest normalne, ale strategicznie ja mu ufam. Wiem, że to, co on planuje, ma sens (...). No i okazało się, że wyszło na jego - zauważył.