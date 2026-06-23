Polska Szymon Hołownia już nie jest wiceszefem Polski 2050. Złożył rezygnację i założył nową grupę Patryk Michalski |

Szymon Hołownia złożył rezygnację z funkcji wiceszefa Polski 2050 Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Radek Pietruszka/PAP

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Nazwisko Szymona Hołowni nie figuruje już na stronie internetowej Polski 2050 w zakładce zarząd krajowy partii - ujawnia Patryk Michalski, autor programu "News Michalskiego" w TVN24+. Zmiany we władzach jednej z partii koalicyjnych dokonały się po cichu, bo ugrupowanie ani nie wydało komunikatu, ani nie wyjaśniło przyczyn zmian.

Z ustaleń Michalskiego wynika, że Szymon Hołownia złożył rezygnację w sobotę podczas Rady Krajowej partii, a jego miejsce zajęli nowi politycy. Zastępcami Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz są obecnie Ewa Schädler jako pierwsza wiceprzewodnicząca partii, Adam Rudawski jako drugi wiceprzewodniczący partii oraz Wioletta Tomczak, Łukasz Bałajewicz, Piotr Górnikiewicz i Katarzyna Nowakowska jako wiceprzewodniczący.

To znaczący rozrost zarządu ugrupowania bez wyjaśniania przyczyn tych zmian. Przypomnijmy, po politycznym serialu i wewnętrznych kłopotach w Polsce 2050 na początku roku, kłopotach z wyłonieniem nowego przewodniczącego partii, a w końcu po wygranej Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, Szymon Hołownia w lutym dołączył do władz ugrupowania jako jeden z wiceprzewodniczących ugrupowania.

- Szymon Hołownia zrezygnował, wszystko jest za zgodą i wiedzą władz partii - twierdzi przedstawiciel władz partii, który chce zachować anonimowość.

"Umiarkowani"

Według informacji autora programu "News Michalskiego" Szymon Hołownia niedługo przed odejściem z zarządu partii utworzył na Facebooku grupę, gdzie snuje plany dotyczące dalszej aktywności politycznej. Grupa nosi nazwę "Umiarkowani".

Na wstępie swojego wpisu Hołownia jako administrator grupy tłumaczy, że założył ją, "bo nadal chce poprawiać nasz kraj dla Marysi i Eli" - wskazując na swoje córki. W przeszłości Hołownia wielokrotnie deklarował, że sensem jego obecności w polityce jest chęć zmieniania rzeczywistości dla dzieci.

Nowa grupa na Facebooku Szymona Hołowni o nazwie "Umiarkowani" Źródło zdjęcia: Facebook

Hołownia zaznaczył też, że szuka ludzi "myślących tak samo, albo zgadzających się w 95 proc.". W grupie tworzonej przez Szymona Hołownię zapisanych było ponad 130 osób. Wicemarszałek Sejmu w ostatnich wywiadach twierdził, że nie podjął jeszcze decyzji co do swojej dalszej obecności w polityce. Sugerował, że może się określić po wakacjach. Do czasu publikacji tekstu nie udało nam się skontaktować z Szymonem Hołownią.

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