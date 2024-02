"Skromny maturzysta rotacyjny". Jakie wykształcenie ma Szymon Hołownia?

Hołownia: jestem skromnym maturzystą

Hołownia tłumaczył, że Kamiński i Wąsik "nie będą uczestniczyć w posiedzeniu Sejmu jako posłowie i nie ma co do tego żadnych wątpliwości". Podkreślił, że na mocy wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie stracili mandaty poselskie i nic tego nie zmieni, a Sąd Najwyższy nie może tego unieważnić. - Każdy, nawet maturzysta rotacyjny, taki jak ja wie, że Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych (Sądu Najwyższego - red.) nie ma żadnych kompetencji do oceniania wyroków sądów w sprawach karnych Sądu Okręgowego w Warszawie (...) - podkreślił. Nawiązał w ten sposób do nazwania go "marszałkiem rotacyjnym" przez byłego ministra Przemysława Czarnka, podczas jednej z wcześniejszych debat.

Kilka minut później, już na sali obrad po rozpoczęciu posiedzenia Hołownia znów nawiązał do swojego wykształcenia. Przed pierwszym głosowaniem niektórym posłom nie działały karty do głosowania. Gdy zwrócono mu na to uwagę, ten odparł "co?" i dopytał co się stało. Najwidoczniej - choć mikrofony sejmowe tego nie wychwyciły - odpowiedział mu poseł PiS Jacek Ozdoba. Z kontekstu wynika, że mógł nawiązać do poprawności językowej słów Hołowni. - Co się stało panie pośle. Nie że nie 'słucham', tylko 'co się stało'. Panie pośle Ozdoba, gdyby nie to, że jestem skromnym maturzystą, zapisałbym się na polonistykę, na której pan wykłada - powiedział Hołownia do polityka. Ozdoba, dodajmy, polonistyki nie wykłada - jest prawnikiem.