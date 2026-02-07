Zalewska: Hołownia chce wrócić do gry Źródło: TVN24

Sobotnie posiedzenie Rady Krajowej Polski 2050 było pierwszym po wyborze Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz na stanowisko przewodniczącej.

Jak poinformowało wieczorem biuro prasowe ugrupowania, Rada Krajowa wybrała tego dnia cztery osoby do zarządu: kontrkandydatów Pełczyńskiej-Nałęcz w wyborach - Paulinę Hennig-Kloskę i posła Rafała Kasprzyka, a także Szymona Hołownię oraz posła Sławomira Ćwika. Trzy pierwsze nazwiska to rekomendacje szefowej partii.

Zarząd Polski 2050 skompletowany

Wcześniej Pełczyńska-Nałęcz powołała pierwszych członków nowego zarządu. Pierwszą wiceprzewodniczącą partii została Ewa Schaedler, drugim wiceprzewodniczącym został Adam Rudawski, skarbnikiem pozostał Łukasz Osmalak, a sekretarzem generalnym - Robert Sitnik. W zarządzie jest również szef Klubu Parlamentarnego Polski 2050, czyli Paweł Śliz.

Sobotnie posiedzenie Rady Krajowej rozpoczęło się w trybie zdalnym przed południem. W międzyczasie nastąpiła przerwa. Posiedzenie wznowiono wieczorem.

Według statutu partii, w skład Zarządu Krajowego Polski 2050 wchodzi od pięciu do dziesięciu osób. Przewodnicząca ugrupowania (która stoi na czele tego organu) może powołać do czterech członków zarządu, to jest pierwszego i drugiego wiceprzewodniczącego partii, skarbnika i sekretarza generalnego. Do zarządu z urzędu wchodzi również szef klubu parlamentarnego.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz została 31 stycznia wybrana przewodniczącą Polski 2050 w drugiej, powtórzonej turze wyborów (pierwsze głosowanie zostało anulowane z "przyczyn technicznych"). Jeszcze przed tym głosowaniem Szymon Hołownia groził, że opuści partię "ze znaczną grupą osób", jeśli po wyborach Polska 2050 nie będzie ugrupowaniem "nas wszystkich".

