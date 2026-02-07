Logo strona główna
Polska

Polska 2050 wybrała nowy zarząd

Szymon Hołownia
Zalewska: Hołownia chce wrócić do gry
Źródło: TVN24
Na początku tygodnia nowa szefowa Polski 2050 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz wskazała czterech członków nowego zarządu partii, a w sobotę Rada Krajowa wybrała kolejnych czterech.

Sobotnie posiedzenie Rady Krajowej Polski 2050 było pierwszym po wyborze Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz na stanowisko przewodniczącej.

Jak poinformowało wieczorem biuro prasowe ugrupowania, Rada Krajowa wybrała tego dnia cztery osoby do zarządu: kontrkandydatów Pełczyńskiej-Nałęcz w wyborach - Paulinę Hennig-Kloskę i posła Rafała Kasprzyka, a także Szymona Hołownię oraz posła Sławomira Ćwika. Trzy pierwsze nazwiska to rekomendacje szefowej partii.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Pełczyńska-Nałęcz opuści koalicję? Trzy scenariusze dla Polski 2050

Pełczyńska-Nałęcz opuści koalicję? Trzy scenariusze dla Polski 2050

"W KULUARACH"
Pełczyńska-Nałęcz spotkała się z Hołownią

Pełczyńska-Nałęcz spotkała się z Hołownią

Zarząd Polski 2050 skompletowany

Wcześniej Pełczyńska-Nałęcz powołała pierwszych członków nowego zarządu. Pierwszą wiceprzewodniczącą partii została Ewa Schaedler, drugim wiceprzewodniczącym został Adam Rudawski, skarbnikiem pozostał Łukasz Osmalak, a sekretarzem generalnym - Robert Sitnik. W zarządzie jest również szef Klubu Parlamentarnego Polski 2050, czyli Paweł Śliz.

Sobotnie posiedzenie Rady Krajowej rozpoczęło się w trybie zdalnym przed południem. W międzyczasie nastąpiła przerwa. Posiedzenie wznowiono wieczorem.

Według statutu partii, w skład Zarządu Krajowego Polski 2050 wchodzi od pięciu do dziesięciu osób. Przewodnicząca ugrupowania (która stoi na czele tego organu) może powołać do czterech członków zarządu, to jest pierwszego i drugiego wiceprzewodniczącego partii, skarbnika i sekretarza generalnego. Do zarządu z urzędu wchodzi również szef klubu parlamentarnego.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz została 31 stycznia wybrana przewodniczącą Polski 2050 w drugiej, powtórzonej turze wyborów (pierwsze głosowanie zostało anulowane z "przyczyn technicznych"). Jeszcze przed tym głosowaniem Szymon Hołownia groził, że opuści partię "ze znaczną grupą osób", jeśli po wyborach Polska 2050 nie będzie ugrupowaniem "nas wszystkich".

OGLĄDAJ: Polska 2050 szykuje niespodziankę? Hennig-Kloska o rozmowach z Pełczyńską-Nałęcz
pc

Polska 2050 szykuje niespodziankę? Hennig-Kloska o rozmowach z Pełczyńską-Nałęcz

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracował Filip Czerwiński /lulu

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
Tagi:
Polska 2050Szymon HołowniaPaulina Hennig-KloskaKatarzyna Pełczyńska-NałęczPolityka
