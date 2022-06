Szymon Hołownia: Finlandia, Szwecja i Ukraina powinny jak najszybciej dołączyć do NATO

Szymon Hołownia, lider Polski 2050, powiedział, że "interesem Polski jest to, żeby do Sojuszu Północnoatlantyckiego jak najszybciej dołączyły Finlandia i Szwecja".

- Interesem Polski jest to, żeby do Sojuszu Północnoatlantyckiego jak najszybciej dołączyły Finlandia i Szwecja - mówił Hołownia, przedstawiając stanowisko Polski 2050 w kwestii bezpieczeństwa naszego regionu. - Po drugie, to jak najszybsze wzmocnienie finansowe i militarne Ukrainy - wskazał. Dodał, że Ukraina potrzebuje broni, pieniędzy oraz wsparcia, tak, aby putinowski reżim nie był w stanie jej zmęczyć. - Po trzecie apelujemy o zwiększenie obecności sił Sojuszu Północnoatlantyckiego zarówno w Polsce, jak i w krajach Bałtyckich - wyliczył.

Hołownia: wejście Ukrainy do NATO to powinien być cel strategiczny każdego polskiego rządu

Lider Polski 2050 przekonywał również, że interesem Polski jest obecność Ukrainy w Sojuszu, dlatego jego zdaniem, jak najszybciej powinny rozpocząć się wszelkie formalności przygotowujące Ukrainę do wstąpienia do NATO. - To powinien być cel strategiczny każdego polskiego rządu. Ukraina w NATO to po prostu bezpieczna Polska - podkreślał. - Dbanie o to, żeby Putin zachował twarz, należy zostawić jego propagandzie - mówił. - To nie powinno być zadanie ani NATO, ani Unii Europejskiej - dodał Hołownia.