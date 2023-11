Drogi panie premierze Mateuszu Morawiecki, z którym mam nadzieję spotkać się w przyszłym tygodniu, chciałoby się powiedzieć: "kończ waść, wstydu oszczędź", ale zdaje się, że nie znajdę w panu specjalnie chłonnego adresata tych słów - mówił w piątek w Białymstoku marszałek Sejmu Szymon Hołownia.

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia odwiedził w piątek Białystok. Na koniec swojej wizyty spotkał się z dziennikarzami na konferencji prasowej. Odniósł się w niej do premiera Mateusza Morawieckiego. - Drogi panie premierze Mateuszu Morawiecki, z którym mam nadzieję spotkać się w przyszłym tygodniu, chciałoby się powiedzieć: "kończ waść, wstydu oszczędź" - powiedział, wyrażając swoją wątpliwość czy jego prośba zostanie spełniona. - Zdaje się, że nie znajdę w panu specjalnie chłonnego adresata tych słów - dodał.

- Dlatego oczywiście zapraszam na spotkanie w przyszłym tygodniu, kiedy już zostanie wyklarowany pański status i będziemy wiedzieli, czy rzeczywiście jest pan ustępującym premierem, czy też kandydatem na premiera, czy już premierem, który będzie miał dwutygodniowy rząd - kontynuował Hołownia.

Szymon Hołownia w Białymstoku PAP/Artur Reszko

- Wtedy porozmawiamy z pełną otwartością, jak dwóch polityków zajmujących odpowiedzialne stanowiska o tym, jak rozwiązać realnie, a nie w filmikach robionych na ostatnią chwilę, na dwa tygodnie przed zejściem ze sceny, te problemy, które nurtują dzisiaj Polki i Polaków - dodał marszałek.

Hołownia: będę nalegał na pana premiera, żeby expose wygłosił jak najszybciej

Marszałek Sejmu w piątek na konferencji prasowej w Białymstoku zapytany został kiedy spotka się z premier Mateuszem Morawieckim oraz kiedy premier ma wygłosić expose: czy termin jego wygłoszenia będzie wspólnie ustalony przez premiera i marszałka, czy też sam wyznaczy termin wygłoszenia expose przez premiera.

- Tak jak powiedziałem: zaraz jak wyklaruje się status Mateusza Morawieckiego, formalny status. Rozumiem, że stanie się to pewnie w poniedziałek, bo (premier - red.) zapowiedział dzisiaj, że rząd swój pokaże w poniedziałek. 14 dni mija w poniedziałek. W poniedziałek najprawdopodobniej prezydent ten rząd Mateusza Morawieckiego powoła - mówił marszałek.

- Jeżeli tak się stanie to ja niezwłocznie wystosuję zaproszenie do pana premiera Morawieckiego - zapowiedział marszałek. - We wtorek i w środę mamy trudny Sejm. Może w środę uda się spotkać. Jeżeli nie, to znajdziemy na pewno dogodny termin w przyszłym tygodniu, patrząc też na kalendarz pana Morawieckiego. Bo musimy się spotkać. Musimy porozmawiać o tym, jak pan premier wyobraża sobie proces dochodzenia do wygłoszenia expose - wyjaśnił marszałek.

- Ja zasugeruję mu... Pracował nad tym już dość długo i nad formowaniem rządu, i jak widać z twórczości różnego rodzaju, ma mnóstwo świetnych pomysłów, które pewnie w expose się znajdą. Więc może to już jest gotowy tekst i może nie ma co czekać 14 dni, tylko można już iść do Sejmu i poddać się weryfikacji większości parlamentarnej - zaznaczył Hołownia.

- Więc ja będę nalegał na pana premiera, żeby expose wygłosił jak najszybciej. Natomiast jeżeli pan premier poinformuje mnie, że potrzebuje pełnych 14 dni na przygotowanie się do expose, wyznaczę mu pierwszy możliwy termin też z perspektywy Sejmu, tego 14. dnia żeby przyszedł i przed izbą się zaprezentował - zapowiedział Hołownia.

- Uważam, że nie ma na co czekać i powinniśmy rzeczywiście zacząć sprawy załatwiać na poważnie, a nie w trybie, w którym rząd funkcjonuje w ten sposób, że jeden wysokiej rangi polityk opowiada, że go tworzy w niekończącym się internetowym serialu - dodał marszałek Sejmu.

Hołownia: jedno ugrupowanie polityczne od dłuższego czasu symuluje tworzenie rządu

- Jesteśmy dziś w specyficznej sytuacji politycznej. Mamy jedno ugrupowanie polityczne, które od dłuższego czasu symuluje tworzenie rządu Rzeczpospolitej i koalicji ugrupowań, które są gotowe do stworzenia tego rządu od dzisiaj, od ręki, jeżeli byłaby dzisiaj taka możliwość - mówił Hołownia na piątkowej konferencji prasowej.

Według niego "musimy wytrzymać jeszcze dwa tygodnie politycznego teatru, politycznej mimikry, żeby mieć w Polsce rząd, który zacznie realizować realną zmianę, za którą ludzie głosowali 15 października".

- Do czego doprowadza PiS z prezydentem (Andrzejem - red.) Dudą? Ludzie podjęli decyzję 15 października, a dopiero w okolicach 15 grudnia ci, którzy trzymają wciąż kontrolę nad niektórymi sferami państwa, pozwolą woli Polek i Polaków się ziścić - powiedział marszałek Sejmu. - A więc naród wypowiedział się, ale dwa miesiące może poczekać, bo władza, tak właśnie przez osiem lat nas traktowała. To się nie może powtórzyć i nie będzie się powtarzać, dopóki ja i moje ugrupowanie będzie miała wpływ na to, jak dzieją się rzeczy w Polsce - podkreślił. Hołownia dodając, że chciałby, "żeby ten Sejm, jak najwięcej rozmawiał z ludźmi, budował relacje nie tylko raz na cztery lata".

Marszałek Sejmu powiedział również, że Polska 2050 zobowiązała się do wprowadzenia Ustawy o asystencji osobistej i - zadeklarował - że tego zobowiązania dotrzyma. - Przedstawimy ją w tym Sejmie w najbliższych tygodniach - poinformował. Hołownia mówił o problemach, z którymi zmagają się niepełnosprawni. - W Białymstoku szkoły podstawowe są wyposażone w środki umożliwiające uczestnictwo w zajęciach dzieciom z niepełnosprawnościami, ale już w szkołach średnich jest z tym problem - powiedział.

Hołownia: mamy premiera, który rozmawia z ludźmi, których nie ma

Hołownia był pytany na konferencji prasowej także o piątkową wypowiedź premiera Mateusza Morawieckiego. Szef rządu przekazał, że prowadzone są rozmowy z parlamentarzystami kilku ugrupowań. - Ja i moi współpracownicy rozmawialiśmy z kilkudziesięcioma posłami różnych formacji politycznych, ale obiecaliśmy zachować poufność negocjacji. Wiadomo, że nasi konkurenci polityczni będą próbowali szantażować i straszyć. Już do tego dochodzi, a chcemy zapewnić bezpieczeństwo naszym rozmówcom - powiedział w piątek Morawiecki.

Marszałek był pytany, czy zna nazwiska osób z Trzeciej Drogi, z którymi prowadzone są rozmowy. - Nie znam nazwisk tych posłów, o których pan premier Morawiecki mówi, że z nimi rozmawia. Idę o zakład, że on też ich nie zna. Cóż można z tym więcej zrobić, jeżeli ktoś przychodzi i mówi, że rozmawia z osobami, które nie wiedzą, że rozmawiały z tą osobą. To już jest fenomen, który wymyka się nawet jakimś kryteriom politycznego kabaretu - powiedział Hołownia.

- Nikt z nim (Mateuszem Morawieckim - red.) nie rozmawia. Prawda jest boleśnie prosta, nikt z nim nie rozmawia. Niezależnie od tego, jak długo i często będzie powtarzał, że ktoś z nim rozmawia, to nadal będzie tak, że nikt z nim nie rozmawia. To się dzieje w głowie Mateusza Morawieckiego. To się dzieje w jego snach, marzeniach, wyobrażeniach. Ale ten świat nie istnieje, nie ma go - podkreślił Hołownia.

Szymon Hołownia na konferencji w Białymstoku PAP/Artur Reszko

Dlatego, jak dodał, "trzeba się skonfrontować ze smutną prawdą, że jeszcze przez dwa tygodnie, ktoś, kto rozmawia z ludźmi, którzy nie istnieją będzie premierem Rzeczypospolitej Polskiej”. - Jestem absolutnie pewien, że jeśli chodzi o posłów Trzeciej Drogi takich kontaktów ani nie było, ani nie były w żaden sposób traktowane inaczej, niż z uśmiechem politowania - powiedział.

- Mam wrażenie, że zaczyna być po stronie PiS coraz więcej polityków i posłów, którzy za chwilę zaczną z nami chcieć rozmawiać, bo nie mogą już patrzeć na to, jak kompromitowana ich formacja polityczna, poprzez to co, się w tej chwili odgrywa - dodał.

Hołownia: Sejm musi być miejscem, w którym podziały między nami będą przepracowywane

Podczas wizyty w Białymstoku, okręgu wyborczego, z którego kandydował do Sejmu, Hołownia podkreślił także, że funkcja marszałka Sejmu to wielki zaszczyt i wielka odpowiedzialność.

- Mam świadomość, że to też ważne dla wyborców w Białymstoku, że ich reprezentant piastuje dziś tę funkcję i że to jest też zobowiązanie moje, by tu, w okręgu wyborczym, z którego się wywodzę, wprowadzać te standardy i pomysły, o których mówiłem w swoim wystąpieniu na pierwszym posiedzeniu Sejmu - oświadczył Hołownia.

Wskazał, że przyjechał do Białegostoku porozmawiać z mieszkańcami i pokazać, że parlament nowej kadencji będzie otwarty. - Znowu będzie miejscem dostępnym, miejscem, w którym będziemy w stanie wymieniać się ze sobą myślami o ważnych rzeczach, konfrontować się ze sobą, że nie będzie niedostępną twierdzą, nie będzie - jak to miało miejsce przez osiem lat - elementem władzy wykonawczej zamiast ustawodawczej. To był ten delikt, który popełniła poprzednia ekipa, że Sejm, który jest zgodnie z konstytucją organem nadrzędnym wobec rządu, został zmieniony w posłuszny taśmociąg, którym rząd przeprowadzał rzeczy, które chciał przeprowadzić - stwierdził marszałek Sejmu.

Jak ocenił, przez ostatnie lata rola Sejmu drastycznie zmalała, i teraz - jak mówił - należy podnieść znaczenie Izby i przywrócić jej powagę. - Stabilny, bezpieczny Sejm szanowany przez obywateli, oglądany, taki, którym się ludzie interesują, będzie jednym z filarów, zworników naszego bezpieczeństwa - zaznaczył.

Zwrócił uwagę, że podziały wewnętrzne kończą się zaproszeniem do zewnętrznej agresji. - Dlatego Sejm musi być miejscem, w którym podziały między nami będą przepracowywane i że będzie z niego wychodziła energia pozwalająca załatwić sprawy ludzi - powiedział marszałek Sejmu.

