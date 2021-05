"To naprawdę śmiertelna choroba. Szczepcie się". Hołownia apeluje po śmierci w rodzinie

Szef Polski 2050 Szymon Hołownia w związku ze śmiercią w rodzinie - w gorącym politycznie okresie - wstrzymał swoje codzienne obowiązki. W "Kropce nad i" w TVN24 przekazał, że po walce z koronawirusem, odeszła jego teściowa. - W wieku 58 lat było jeszcze wiele rzeczy do zrobienia. To naprawdę jest śmiertelna choroba, szczepcie się - zaapelował.

- Uznałem, że to jest czas, który jestem przede wszystkim winny rodzinie, najbliższym. Tak go spędziłem. Pochowaliśmy Jolę w długi weekend - przekazał szef Polski 2050. Dodał, że jego teściowa miała 58 lat. - To nie jest wiek na umieranie. Żaden wiek nie jest na umieranie, ale w wieku 58 lat było jeszcze wiele rzeczy do zrobienia - powiedział.