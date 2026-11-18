Polska Szymon Hołownia ambasadorem w Watykanie? Jest pozytywna opinia Oprac. Kamila Grenczyn |

Sikorski o blokowaniu nominacji ambasadorskich: demolowanie państwa Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Leszek Szymański

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W środę "Rzeczpospolita" podała, że Konwent Służby Zagranicznej pozytywnie zaopiniował kandydaturę Szymona Hołowni na ambasadora w Watykanie. "Z dostępnych mi informacji wynika, że przedstawiciel prezydenta nie głosował wczoraj na Konwencie Służby Zagranicznej 'za', a wstrzymał się odnośnie mojej kandydatury" - skomentował medialne doniesienia na X Hołownia.

"Nie znam żadnego zapewnienia ze strony prezydenta, że tę nominację podpisze, decyzja jest jego, i - jak rozumiem - podejmie ją, gdy wniosek znajdzie się na jego biurku, obok wielu innych czekających tam wniosków" - dodał.

Po kilku już dziś spontanicznych briefingach medialnych w Sejmie, chciałbym zbiorczo odnieść się do elektryzujących opinię aktualnie, fundamentalnych kwestii.



1. Tron rżnięty w drewnie i bursztynie.



Naturą prezentów jest to, że mają podobać się obdarowywanemu, nie darczyńcy. Z… — Szymon Hołownia (@szymon_holownia) November 18, 2026 Rozwiń

Po zaopiniowaniu kandydatury na ambasadora przez Konwent Służby Zagranicznej jednym z kolejnych etapów procedury jest wydanie stanowiska przez sejmową komisję spraw zagranicznych. W skład konwentu wchodzą przedstawiciele prezydenta i premiera, a także szef MSZ i szef Służby Zagranicznej. Obrady konwentu są niejawne.

Szymon Hołownia o stanowisku ambasadora. "Jeżeli pojawi się takie okno..."

Pod koniec października Hołownia pytany w rozmowie z Kanałem Zero, czy rozmawiał z szefem MSZ Radosławem Sikorskim o możliwości objęcia funkcji ambasadora w Watykanie, odparł, że rozmawiał "o bardzo różnych rzeczach". - O tym, co się dzieje w ambasadzie w Waszyngtonie, w ambasadzie w Watykanie, co się dzieje w ambasadach państw G20 - wymieniał.

Zaznaczył wtedy, że "nie jest obecnie w żadnym procesie ubiegania się o to stanowisko czy o tę zaszczytną funkcję". - Natomiast jeżeli pojawi się takie okno, to będę się nad tym poważnie zastanawiał, bo jak wiecie państwo, jestem z tej branży też kościelnej - mówił Hołownia.

Jak dodał, wydaje mu się, iż "w polityce zrobił tyle, ile mógł zrobić ze swoim charakterem, bardziej dyplomaty jednak niż partyjnego zapaśnika".

Pod koniec lipca bieżącego roku rzecznik MSZ Maciej Wewiór poinformował, że ambasador Adam Kwiatkowski kończy swoją czteroletnią misję ambasadora w Watykanie. Podkreślił też, że nie jest to wcześniejsze odwołanie z funkcji. - Naszym celem oczywiście jest, żeby na placówce był nowy ambasador - zaznaczył Wewiór.

"Tron z bursztynu" dla Donalda Trumpa. "Cel został więc osiągnięty"

Hołownia we wpisie nawiązał również do kwestii bogato zdobionego bursztynowego fotela, który - jak ustalił reporter TVN24+ Grzegorz Łakomski - Karol Nawrocki dał Donaldowi Trumpowi w prezencie urodzinowym. Według źródeł w kancelarii prezydenta, informacja o "tronie" dla Trumpa była utrzymywana w tajemnicy nawet tam.

"Naturą prezentów jest to, że mają podobać się obdarowywanemu, nie darczyńcy. Z dostępnych publicznie danych dotyczących gustu prezydenta Trumpa wnosić należy, że prezent bardzo mu się spodobał. Cel został więc osiągnięty" - ocenił Hołownia.