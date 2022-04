Sześcioro pieszych potrąconych przez samochód w Szymbarku. Jedna osoba nie żyje, podejrzewany o spowodowanie wypadku zatrzymany

W miejscowości Szymbark w gminie Stężyca (województwo pomorskie) doszło w poniedziałek nad ranem do wypadku. - Sześcioosobowa grupa idąca poboczem została potrącona przez pojazd, a sprawca uciekł - informowała st. post. Aldona Domaszk, oficer prasowa kartuskiej policji. Przekazała, że jedna osoba, 19-letnia kobieta, zginęła na miejscu. Policja poszukiwała kierowcy - domniemanego sprawcy wypadku. Po godzinie 16 przekazano, że podejrzewany został zatrzymany.

Kierowca zbiegł, był poszukiwany. Podejrzewany został zatrzymany

Po południu policja w Kartuzach zatrzymała mężczyznę podejrzewanego o spowodowanie wypadku. To 22-letni mieszkaniec powiatu kościerskiego. Jak wyjaśniła policja, zatrzymany nie będzie dziś - w poniedziałek - przesłuchiwany, dalsze czynności przewidziane są na wtorek.

Wypadek w Szymbarku - policja szuka świadków

"Mówiliśmy, że na tej drodze stanie się nieszczęście"

- Dużo walczę z gminą - bo to jest droga gminna - o prawidłowe ustawienie znaków bądź o zrobienie pobocza. To jest jedyna droga, która prowadzi do nas i z powrotem. Myśmy mówili, że wcześniej czy później na tej drodze stanie się jakieś nieszczęście - ocenił.