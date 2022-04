Sześcioro pieszych potrąconych przez samochód w Szymbarku. Jedna osoba nie żyje

czytaj dalej

Spektakl "Mama zawsze wraca" to opowieść o trzyletniej Zosi Zajczyk. Dziewczynka była ukrywana przez wiele miesięcy na terenie getta warszawskiego przez swoją mamę. - Stworzyła jej słowem świat, który był daleki od świata lęku i od świata wojny - mówiła we "Wstajesz i weekend" Agata Tuszyńska, autorka książki, na podstawie której powstała sztuka. Premiera we wtorek w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.