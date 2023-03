We wtorek wyrok, w środę informacja o awansie. "Szybka kariera" sędzi, która skazała Justynę Wydrzyńską

Sędzia Agnieszka Brygidyr-Dorosz skazała we wtorek aktywistkę Justynę Wydrzyńską za pomoc w usunięciu ciąży na osiem miesięcy ograniczenia wolności w postaci 30 godzin nieodpłatnych prac społecznych. W środę podczas procesu "króla dopalaczy" Jana S. poinformowała, że 14 marca zarządzeniem ministra Ziobry uzyskała delegację do Sądu Apelacyjnego w Warszawie - przekazał mecenas Antoni Kania-Sieniawski, obrońca oskarżonego w tym procesie, który wnioskuje o wyłączenie sędzi z obawy, że realizuje ona wyroki zgodnie z oczekiwaniami władz.

We wtorek wyrok, w środę informacja o awansie

Proces Justyny Wydrzyńskiej

- Wiem, z jakiego nadania sędzia osądzała w moim procesie, wiem, jak jest sterowana prokuratura i to, co się wydarzyło w trakcie tej rozprawy powodowało, że ja nie zgadzam się z całym tym procesem. Wiem, że jest to proces bardzo polityczny i po prostu nie ma we mnie zgody na to, żeby przyznać i powiedzieć: "no tak, chylę głowę, sypię popiołem" - wyjaśniała w środę w "Faktach po Faktach".