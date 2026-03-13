Minister obrony Szwecji: Polska i Szwecja nie są już partnerami, są sojusznikami Źródło: TVN24 BiS

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Szwedzko-polska współpraca obronna jest dużo bliższa niż kiedykolwiek wcześniej - powiedział w programie "Dzień na świecie" w TVN24 BiS minister obrony Szwecji Pal Jonson. - Teraz oczywiście obydwa kraje mają bardzo mocną współpracę wojskowo-przemysłową, współpracę na poziomie armii i w wymiarze politycznym - wyliczał.

- Zmieniło się to, że - od kiedy staliśmy się pełnoprawnym członkiem NATO - Polska i Szwecja nie są już partnerami, ale sojusznikami - zwrócił uwagę.

Pal Jonson zapytany, jakie są kluczowe wnioski, które Polska i Szwecja mogłyby wzajemnie wyciągnąć ze swojego doświadczenia, stwierdził, że oba kraje mają bardzo podobne podejście w zakresie zaangażowania we wspieranie Ukrainy. - Chcielibyśmy podziękować Polsce i Polakom za to, co robicie - podkreślił.

Pal Jonson Źródło: OLIVIER HOSLET/PAP

Minister przyznał, że Sztokholm i Warszawa mają zbieżne poglądy, jeśli chodzi o rosyjskie zagrożenie. - Jesteśmy mocno zaangażowani w kwestie wzmacniania NATO, inwestujemy w zwiększenie swoich zdolności obronnych - wskazał i zwrócił uwagę, że jego kraj w ciągu siedmiu lat potroił budżet obronny.

- Polska jest liderem całej Europy w zakresie inwestycji w obronność i zbrojenia. Mamy też bardzo mocne zaangażowanie w to, aby mieć jak najsilniejsze łącze transatlantyckie - dodał.

Johnson: mamy koncepcję obrony totalnej

Pal Jonson przyznał, że w jego kraju jest "wysokie poczucie konieczności zwiększenia obronności". - 90 procent Szwedów jest za utrzymaniem lub nawet zwiększeniem inwestycji w obronność. Wszystkie osiem partii w naszym parlamencie popiera nasze zaangażowanie w dojście do wydatków na poziomie 5 procent PKB do roku 2030 - przekazał.

- Jeśli chodzi o wspieranie członkostwa NATO to 88 procent szwedzkich parlamentarzystów stanowią ci, którzy cieszą się z decyzji o wstąpieniu do Sojuszu. To jest oparte na naszych publicznych nastrojach. Widzimy, co robi Rosja: niesprowokowana prowadzi inwazję na Ukrainę, a także dokonuje operacji hybrydowych i realnych aktów sabotażu - wyliczał.

Zapytany o akty sabotażu, ocenił działania Rosji jako "absolutnie nierozważne". - Widzimy, jak podejmuje większe ryzyko polityczne i wojskowe niż to, co robili Sowieci w czasach zimnowojennych - powiedział. - Mamy koncepcję obrony totalnej, co czyni nas mniej wrażliwymi na takie ataki - dodał.

Cała rozmowa z ministrem obrony Szwecji Pale Jonsonem Źródło: TVN24 BiS

OGLĄDAJ: TVN24 HD

Opracował Adam Styczek /tok