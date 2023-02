Rau: nie należy wykluczać możliwości zwrotu Polsce Statutu Łaskiego

Nie należy wykluczać możliwości zwrotu Polsce Statutu Łaskiego - powiedział w Sztokholmie szef polskiej dyplomacji Zbigniew Rau. W Szwecji toczy się debata, czy ten dokument był prezentem, czy też dostał się do Szwecji w innych okolicznościach - dodał minister.

Dziennikarze pytali w czwartek wieczorem ministra spraw zagranicznych Zbigniewa Raua, czy kwestia zwrotu poszczególnych polskich zabytków jest w ogóle tematem do rozmów ze szwedzkimi partnerami.

Szef MSZ odparł, że "rzecz jest skomplikowana, ale nie beznadziejna". Wyjaśnił, że w dawnych czasach, w prawie międzynarodowym powszechnie zakładano, że "co udało się zdobyć w zmaganiach wojennych, to się temu zwycięzcy po prostu należy". Ale - jak zaznaczył - "rzecz wygląda inaczej w dzisiejszej Europie, chociaż panuje zasada, że nikt nic nie oddaje".

Rau: niewykluczony zwrot Statutu Łaskiego

Mimo to, jak mówił Rau - w nawiązaniu do wizyty w Zamku Królewskim w Sztokholmie i prezentowanych tam eksponatów - "pewna wymiana tego typu dóbr, które przeżyły swoją odyseję przed wiekami w różnych miejscach także jako zdobycze wojenne, jest możliwa". - To zależy od relacji wzajemnych między dwoma krajami - powiedział Rau.