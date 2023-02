Rau: jesteśmy przekonani, że dojdzie do zgody Turcji na akcesję Szwecji i Finlandii do NATO

Polski minister spraw zagranicznych wyraża przekonanie, że dojdzie do zgody Turcji na akcesję Szwecji i Finlandii do NATO najpóźniej przed szczytem Sojuszu w Wilnie. - Gdyby tak się nie stało, będzie to porażka nie tylko wizerunkowa, ale także w kategoriach zaufania do Sojuszu jako całości - mówił w Sztokholmie Zbigniew Rau.

Polski minister spraw zagranicznych od czwartku przebywał z dwudniową, oficjalną wizytą w Szwecji. Zbigniew Rau podkreślił w piątek podczas wspólnej konferencji prasowej po spotkaniu z szefem szwedzkiej dyplomacji Tobiasem Billstroemem, że Polska od samego początku zdecydowanie wspiera proces przystąpienia Szwecji i Finlandii do NATO i była jednym z pierwszym państw, które ratyfikowało stosowne dokumenty.

Jak dodał, w relacjach z Turcją - która sprzeciwia się akcesji Szwecji - Polska wskazuje, że akcesja Szwecji i Finlandii ma kapitalne znaczenie dla wzmocnienia architektury bezpieczeństwa w regionie Morza Bałtyckiego w czasie największego kryzysu od II wojny światowej.

Zbigniew Rau w Sztokholmie Mateusz Marek/PAP/EPA

- Jesteśmy przekonani, że dojdzie do tureckiej zgody na tę akcesję najpóźniej przed szczytem NATO w Wilnie. Gdyby tak się nie stało, będzie to porażka nie tylko wizerunkowa, ale także w kategoriach zaufania do Sojuszu jako całości - oświadczył Rau. Szczyt NATO w Wilnie odbędzie się w dniach 11-12 lipca.

Minister dodał, że jeśli chodzi o kwestię Węgier - które też nie wyraziły jeszcze zgody na rozszerzenie NATO - jest to zagadnienie "innego kalibru". Jak mówił, jest już data posiedzenie węgierskiego parlamentu, który ma się zająć kwestią zgody na przyjęcie Szwecji i Finlandii do NATO.

Billstroem: zbudowaliśmy strategiczne partnerstwo z Polską

Tobias Billstroem podziękował Polsce za wsparcie dla akcesji jego kraju i Finlandii do NATO. - To bardzo dużo dla nas znaczy - podkreślił. Jak dodał, Rosja rażąco łamie prawo międzynarodowe i porządek bezpieczeństwa Europy. Zapewnił o szwedzkim wsparciu w postaci pakietów pomocowych i sprzętu dla Ukrainy.

Minister podkreślił też, że relacje polsko-szwedzkie są bardzo silne. - Jesteśmy dobrymi sąsiadami i mamy dawne więzi historyczne. Wielu szwedzkich obywateli jest pochodzenia polskiego i przyczyniają się do rozwoju szwedzkiego społeczeństwa - zauważył.

Szef szwedzkiej dyplomacji Tobias Billstroem Mateusz Marek/PAP/EPA

- Zbudowaliśmy strategiczne partnerstwo z Polską, będziemy kontynuować rozwijanie współpracy bilateralnej, szczególnie w tak istotnych obszarach jak bezpieczeństwo w regionie, wsparcie dla Ukrainy, rozszerzanie UE, związki transatlantyckie - powiedział szef szwedzkiej dyplomacji.

Dodał, że również we współpracy obu krajów ważne są obszary przemysłu zbrojnego i innowacji. Podziękował Polsce za wsparcie dla akcesji jego kraju i Finlandii do NATO. - To bardzo dużo dla nas znaczy - podkreślił Billstroem.

