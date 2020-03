Szumowski: jeśli większa liczba mszy nie zadziała, trzeba się zastanowić nad bardziej radykalnymi krokami

- Apeluję, aby korzystać z formy mszy w radio, mszy w telewizji. Mamy możliwość, tak jak zresztą arcybiskup Gądecki napisał, przyjęcia komunii duchowej. Naprawdę jest to pora na to, żeby wykorzystać te środki, tym bardziej, że w kościołach jednak średnia wieku jest wyższa niż populacji. Powtarzał to też wczoraj minister zdrowia Włoch, że u nich ta duża śmiertelność wynika z bardzo wysokiej średniej wieku populacji północnych Włoch - powiedział Szumowski. - Nawet jeżeli ktoś idzie do kościoła, to apel o to, żeby naprawdę stać w dużej odległości - dodał.