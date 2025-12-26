Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

"Przed ludzkimi relacjami wielkie wyzwanie". Jak zostaliśmy "wychowani" do używania AI?

Fakty po Faktach
Prof. Przegalińska: sztuczna inteligencja to technologia, która może wnioskować
Źródło: TVN24
Obecność osobowa to jest to, co radykalnie nas różni od awatarów i sztucznej inteligencji - powiedział w "Faktach po Faktach" w TVN24 ojciec Paweł Gużyński. Profesor Aleksandra Przegalińska podkreślała, że ze sztuczną inteligencją nie można nawiązać "prawdziwej przyjaźni", a jedynie "iluzję". Doktor Marek Troszyński zwrócił uwagę na rolę mediów społecznościowych, które "osłabiły jakość relacji" między ludźmi.

Goście "Faktów po Faktach" w TVN24 - profesor Aleksandra Przegalińska z Uniwersytetu Harvarda, profesor oraz prorektor Akademii Leona Koźmińskiego, dr Marek Troszyński, kierownik Zespołu Analiz Strategicznych dla Cyberprzestrzeni i Cyberbezpieczeństwa w Państwowym Instytucie Badawczym NASK oraz dominikanin, ojciec Paweł Gużyński - rozmawiali o roli, jaką zaczęły odgrywać sztuczna inteligencja i wielkie modele językowe w naszym życiu społecznym, kulturowym i duchowym.

Na wstępie profesor Przegalińska podkreśliła, że sztuczna inteligencja, to "nie jest coś, co myśli, ale jest to technologia, która może wnioskować, przeprowadzać pewne rozumowania".

- To nie jest równoznaczne z procesem myślenia, jaki zachodzi w naszych mózgach. (...) Z całą pewnością sztuczna inteligencja (...) bardzo mocno poszła do przodu i nie jest już tylko narzędziem wąskiej specjalizacji (...) tylko może wykonywać dużo różnych zadań naraz, co ją w jakimś stopniu do naszej inteligencji przybliża - zaznaczyła.

Profesor Aleksandra Przegalińska i doktor Marek Troszyński
Profesor Aleksandra Przegalińska i doktor Marek Troszyński
Źródło: TVN24

- Mamy do czynienia z algorytmami, z maszynami, które potrafią bardzo szybko przetwarzać ogromne obszary informacji - uzupełnił dr Troszyński. Stwierdził, że niektóre postawione zadania, które człowiekowi zajęłyby miesiące, algorytmy mogą wypełnić "w ułamku sekundy, ponieważ mają tak gigantyczną moc obliczeniową".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Groźne konsekwencje sykofancji. "Powoduje niekorzystne reakcje, nawet psychozy"

Groźne konsekwencje sykofancji. "Powoduje niekorzystne reakcje, nawet psychozy"

BIZNES
Substytut kontaktu z człowiekiem. "Ludzie coraz częściej zwracają się ku AI"

Substytut kontaktu z człowiekiem. "Ludzie coraz częściej zwracają się ku AI"

BIZNES

Ojciec Gużyński: rośnie mi konkurencja

Ojciec Gużyński zauważył, że ludzie już prowadzą z modelami językowymi "rozmowy" na wzór takich, jak w przeszłości przeprowadzało się z duchownymi. - Nie tyle czuję obawę, że rośnie mi konkurencja w tej materii. Raczej martwię się fundamentalnym pytaniem: "kim jest ten, kto pyta, kim jest"? Kim nas uczyni jako ludzi użycie sztucznej inteligencji? - dodał.

- Ludzie dzisiaj nie pytają sami siebie o to, kim są, tylko pytają o to ChatGPT. Tu jest pole do wielkiego zagospodarowania. Są zalety tego i oczywiście niebezpieczeństwa - podkreślił dominikanin.

Ojciec Paweł Gużyński
Ojciec Paweł Gużyński
Źródło: TVN24

Ojciec Gużyński na pytanie, jak definiuje to, co jest naprawdę ludzkie i czego nie uchwyci sztuczna inteligencja, odpowiedział, że "to, co osobowe". - Obecność osobowa to jest to, co radykalnie nas różni od awatarów i sztucznej inteligencji - zaznaczył, dodając, że "w życiu człowieka była, jest i będzie ona niezastępowalna".

W kontekście umierania, ojciec Gużyński zwrócił uwagę, że "ludzie będą i już potrzebują obecności drugiego człowieka pośród rurek, komputerów, innych urządzeń, które podtrzymują życie".

Ojciec Gużyński: obecność osobowa, to jest to, co radykalnie nas różni od sztucznej inteligencji
Źródło: TVN24

- Nic nie zastąpi tego, że ja będę trzymał rękę mojego bliskiego, który odchodzi w moim ręku. Tego się nie da zredukować do poziomu AI, a to oznacza, że przed relacjami ludzkimi wielkie wyzwanie. Duchowość odkryta współcześnie na nowo powinna stanowić potężną przeciwwagę dla tego ogromu obliczeń, matematyki wykorzystywanej przez komputery do opisu świata - mówił.

Trwa "nowe przebudzenie". Sztuczna inteligencja wkracza do kościołów
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Trwa "nowe przebudzenie". Sztuczna inteligencja wkracza do kościołów

BIZNES

Rola mediów społecznościowych, które "obniżyły jakość relacji"

Do tematu różnic człowieka i sztucznej inteligencji profesor Przegalińska dodała jeszcze "kwestię przeżywania świata jako 'ja'". Wskazała przy tym na "doświadczenia, które są subiektywne" oraz "emocje, których z całą pewnością sztuczna inteligencja nie ma" i nie wiadomo, kiedy może mieć. - Sztuczna inteligencja symuluje emocje, empatię, natomiast tej empatii nie ma - stwierdziła.

Badaczka sztucznej inteligencji przypomniała statystykę, według której 1/3 amerykańskich nastolatków korzysta z "tak zwanego AI companion, czyli towarzysza albo przyjaciela". - Taki towarzysz może mi pomóc, może mi doradzić (...), ale to nie jest ostatecznie mój przyjaciel, tylko sykofanta, czyli ktoś, kto cały czas mi prawi komplementy. (...) To jest iluzja przyjaźni, a nie prawdziwa przyjaźń - zaznaczyła.

Rzuciła narzeczonego i poślubiła chłopaka wygenerowanego przez AI
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Rzuciła narzeczonego i poślubiła chłopaka wygenerowanego przez AI

Świat

Dr Troszyński zwrócił uwagę, że "nie spadliśmy z nieba ze sztuczną inteligencją", a młodsze pokolenia "zostały wychowane", aby z niej korzystać.

- Najpierw były media społecznościowe, które znacząco obniżyły jakość relacji - powiedział. Jego zdaniem równolegle z historią rozwoju sztucznej inteligencji zachodził "proces socjalizacji, zmiany ludzi". - Musieliśmy dojść, jako człowiek, do tego momentu, że jesteśmy podatni na tego typu interakcje - dodał.

Dr Troszyński: historia sztucznej inteligencji to był też proces socjalizacji, zmiany ludzi
Źródło: TVN24

Ojciec Gużyński mówił również o papieżu Leonie XIV, który często porusza w swoich rozważaniach temat sztucznej inteligencji. - Mamy do czynienia z rzadką sytuacją w historii Kościoła. Mianowicie Kościół nadąża za rzeczywistością. (...) Papież dogania rzeczywistość i mówi najwięcej o procesie wychowania, że od małego już trzeba wychowywać do mądrego, racjonalnego używania tego typu narzędzi - zaznaczył dominikanin.

OGLĄDAJ: "Ludzie czują się samotni". Stawiają na relacje z chatbotami
pc

"Ludzie czują się samotni". Stawiają na relacje z chatbotami

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: sz/akw

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
Sztuczna inteligencjaPapież Leon XIVKościół katolickiTechnologia
Czytaj także:
imageTitle
Znieważył sędziego w meczu z Realem, otrzymał drakońską karę
EUROSPORT
Pługoposypywarka na ulicy w Warszawie
"Ludzie ledwo chodzą". Niebezpiecznie w stolicy
WARSZAWA
Noc będzie mroźna
Gdzie nocą znów zapanuje mróz
METEO
Policja (zdj. ilustracyjne)
18-latek znaleziony przed dyskoteką. Zatrzymania po tragedii
Białystok
imageTitle
Egipt dokonał tego jako pierwszy. Niezawodny Salah
EUROSPORT
Perry Bamonte
"Cichy, intensywny, niezawodny". Muzycy The Cure żegnają członka zespołu
Świat
imageTitle
Reakcja na śmierć biathlonisty. Maski tlenowe na cenzurowanym
EUROSPORT
Silne opady deszczu w Oksytanii doprowadziły do podtopień
Miesięczne opady w kilka godzin
METEO
imageTitle
"Straciliśmy jedną ze swoich ikonicznych postaci"
EUROSPORT
imageTitle
14-letni polski mistrz w Podcaście Eurosportu. "Jestem poważnie traktowany"
EUROSPORT
Zderzenie na trasie S7
Wypadki i kolizje, gołoledź na drogach. Ostrzeżenie IMGW
WARSZAWA
Święta na stacji polarnej
"Tutaj nie ma czegoś takiego jak dni wolne"
METEO
Karol Nawrocki i Marcin Przydacz
Nawrocki rozmawiał z Trumpem. Ujawniono szczegóły
Polska
Ulewy doprowadziły do wezbrania rzek w prowincji Girona w Katalonii
Czerwone alerty, fale nawet na sześć metrów
METEO
Odnalazł go policjant z psem
Kilka godzin szukali 17-letniego kolędnika
Lublin
Rosyjska ambasada w Waszyngtonie
Więzienie dla byłego rosyjskiego dyplomaty. Miał szpiegować dla Amerykanów
Świat
Sarnie pomogli strażacy
Sarna utknęła na środku zamarzniętego stawu, kilka metrów od brzegu
Łódź
imageTitle
Austriackie skoki bez gwiazdy. "Odchodzę z dumą"
EUROSPORT
"Niebo. Rok w piekle", reż. Bartosz Blaschke (2025)
Nowy polski serial w gwiazdorskiej obsadzie. Dziś premiera
Kultura i styl
shutterstock_2309447281
Trwa "nowe przebudzenie". Sztuczna inteligencja wkracza do kościołów
BIZNES
Zima, śnieg, auto, parasol
Pogoda na sylwestra i Nowy Rok. Co nas czeka
METEO
imageTitle
Najbardziej symboliczne wyzwanie w karierze Kamila Stocha
EUROSPORT
Wybuch w meczecie w Syrii
Miał eksplodować podłożony ładunek. Nowe informacje o tragedii w meczecie
Świat
Akcja była trudna
Palił się kościół. Proboszcz: straty są ogromne, prawdopodobna jest rozbiórka
Lublin
Utrudnienia na kolei po awarii na stacji Warszawa Powiśle (zdjęcie ilustracyjne)
Pęknięcie szyny. Pociąg cofa się do poprzedniej stacji, w środku 400 pasażerów
Opole
Karambol 9 samochodów
Karambol dziewięciu samochodów, wśród poszkodowanych dzieci
Łódź
Auta wypadają z drogi
Gołoledź na A1, auta wypadają z drogi
Łódź
Rosnące ceny papieru uderzą w rodziców
Polska powieść robi furorę w Norwegii
Kultura i styl
Koniec mrożenia cen prądu. Jak to wpłynie na rachunki
Koniec mrożenia cen prądu. "Zapłacimy więcej?" Policzyliśmy
Michał Istel
imageTitle
Świątek już w formie. Pewna wygrana w Chinach
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica