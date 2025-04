Sztab Nawrockiego gotowy do debaty 1 na 1 z Trzaskowskim. "Na równych warunkach" Źródło: TVN24

My jesteśmy gotowi do debaty fair play, na równych warunkach - mówił w poniedziałek w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 Paweł Szefernaker, szef sztabu kandydata PiS Karola Nawrockiego. Odnosił się też do piątkowej debaty w Końskich.

W piątek wieczorem w Końskich odbyła się debata prezydencka z udziałem ośmiorga kandydatów. Rafał Trzaskowski zaproponował debatę jeden na jeden Karolowi Nawrockiemu, jednak po tym, jak kilkoro ubiegających się o prezydenturę zadeklarowało przyjazd do miasta, kandydat KO zaproponował, by format rozszerzyć.

"Przygotowali granat, który wybuchł im w rękach"

Szef sztabu kandydata PiS na prezydenta Karola Nawrockiego i poseł PiS Paweł Szefernaker mówił w "Rozmowie Piaseckiego" w poniedziałek, że sztab Nawrockiego wciąż jest gotowy do debaty 1 na 1 z Rafałem Trzaskowskim, kandydatem KO. - My jesteśmy gotowi do debaty fair play, na równych warunkach - powiedział. Dodał, że piątkowa debata była "jedną, wielką ustawką".

- Przygotowali granat, który wybuchł im w rękach. Naprawdę to był czarny piątek Trzaskowskiego - mówił Szefernaker. - Myślał, że złapie w pułapkę wszystkich innych kandydatów, złapie w pułapkę sztab - dodał.

- My jesteśmy gotowi na każdą debatę - zapewniał.

