Jego życie legło w gruzach. "Działania łudząco przypominały te, które kiedyś prowadzili przeciwko Lepperowi"

Mirosław Gąsik - burmistrz Szprotawy w województwie lubuskim - dnia, w którym został zatrzymany przez Centralne Biuro Antykorupcyjne nie zapomni nigdy. To był 23 października 2019 roku. Gdy do jego gabinetu weszli agenci CBA, siedział w swoim fotelu.

Areszt był kilkukrotnie przedłużany, zwykle o dwa miesiące. Gąsik uważa, że to miało go psychicznie złamać. I tłumaczy: - Dziwnym trafem im dłużej trwał ten areszt, im dłużej trwał mój opór, to byłem przesuwany w celach, w oddziałach do coraz bardziej niebezpiecznych przestępców. Już na końcu przebywałem z bardzo groźnymi przestępcami, grypsującymi, członkami zorganizowanych międzynarodowych grup przestępczych.