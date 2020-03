"Szpitale, oddziały zakaźne, nie mają już środków ochrony personalnej" dla lekarzy i pielęgniarek

- W mojej klinice sprzętu jest na trzy dni. Dyrekcja szpitala jest bezsilna, wojewoda jest bezsilny, listy do ministra, premiera, GIS-u pozostają bez odpowiedzi - powiedział w "Faktach po Faktach" w TVN24 profesor Robert Flisiak, prezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych.

W Polsce potwierdzono do tej pory 51 przypadków zakażenia koronwirusem. W czwartek w Poznaniu zmarła jedna z nich: 57-latka, która cierpiała też na inne schorzenia.

"Szpitale, oddziały zakaźne, nie mają już środków ochrony personalnej"

Gościem "Faktów po Faktach" był profesor Robert Flisiak, prezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych. Kieruje on też Kliniką Chorób Zakaźnych i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

- W mojej klinice sprzętu jest na trzy dni. Dyrekcja szpitala jest bezsilna, wojewoda jest bezsilny, listy do ministra, premiera, GIS-u pozostają bez odpowiedzi - powiedział Flisiak.

"Wozimy próbki do Warszawy, na wyniki czekamy nawet dwie doby"

Profesor mówił też, że próbki pobrane od pacjentów w Białymstoku są przewożone do laboratorium w Warszawie. - Na wyniki z tych próbek musimy czekać czasem do dwóch dób. W tym czasie pacjenci, którym pobraliśmy wymazy, są w pełnej izolacji. Do każdego pacjenta zużywamy sprzęt, traktując ich jako zakażonych. Ci pacjenci zajmują miejsca, ale oni - wszyscy dotychczas w naszym ośrodku - są zdrowi - tłumaczył.