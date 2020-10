Owsiak nie zgodził się na przekazanie łóżek psychiatrii dziecięcej na walkę z COVID-19

"Kiedy wojewoda mazowiecki przekształcił 34 geriatryczne łóżka Szpitala Wolskiego w Warszawie na walkę z COVID-19, to z ogromnym żalem, ale staraliśmy się zrozumieć tę wyjątkową decyzję. Myśleliśmy, że to jednorazowe zdarzenie w obliczu rosnących potrzeb walki z pandemią" - przyznał Owsiak.

"Kategorycznie nie wyrażamy zgody na takie działanie"

"Nie może być tak, że walczy się z COVID-19 kosztem zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży"

Do sprawy odniosła się na wtorkowej konferencji prasowej przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży Marta Golbik. Przypomniała, że psychiatria dziecięca od lat jest w zapaści. - Potrzeba więcej pieniędzy, więcej łóżek, więcej specjalistów. Jurek Owsiak wraz ze swoją fundacją robią rzeczy niesamowite, pomagają w tej najbardziej newralgicznej części zdrowia, czyli zdrowia psychicznego najmłodszych. Finansują łóżka, sfinansowali prawie 800 łóżek dla dzieci w 34 oddziałach po to, żeby dzieci miały w końcu możliwość przyzwoitego leczenia - podkreśliła posłanka KO.

Niedawno jednak - dodała - okazało się, że łóżka te mogą trafić na potrzeby leczenia chorych na COVID-19. - To pokazuje, w jaki sposób rząd może próbować walczyć z pandemią. Już mamy do czynienia z zabieraniem łóżek tych najbardziej potrzebujących, łóżek przeznaczonych na psychiatrię dzieci i młodzieży - powiedziała Golbik.

"Dziś na chybcika rząd podejmuje decyzje, aby ratować życie innych"

Grzegorz Napieralski zwrócił uwagę, że Koalicja Obywatelska od wielu miesięcy apelowała do rządu, by odpowiednio przygotował się na możliwą jesienną falę zachorowań na COVID-19. "Były wakacje, były dwa miesiące, kiedy mogliśmy - my opozycja, ale przede wszystkim rządzący wraz z opozycją przygotować ustawy, projekty rozporządzeń i przygotować się do tej bardzo groźnej fali walki z covidem. To się nie stało, dziś na chybcika rząd podejmuje decyzje, aby ratować życie innych" - dodał poseł KO.