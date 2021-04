Dwa kolejne przypadki zakażenia bakterią New Delhi w Ciechocinku. "Kilka wyników jest niejednoznacznych"

W szpitalu tymczasowym w Ciechocinku potwierdzono kolejne dwa przypadki zakażenia bakterią New Delhi - poinformował rzecznik prasowy wojewody kujawsko-pomorskiego Adrian Mól. Jak przekazał, zmarła pierwsza osoba, u której zdiagnozowano zakażenie bakterią. - Głównym powodem śmierci tej kobiety był bardzo ciężki przebieg COVID-19 - zaznaczył. Przyjęcia do placówki są nadal wstrzymane.

We wtorek rzecznik prasowy wojewody kujawsko-pomorskiego Adrian Mól informował, że u jednego z pacjentów 22. Wojskowego Szpitala Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowego w Ciechocinku (obecnie szpital tymczasowy) wykryto poza COVID-19 również bakterię New Delhi.

Zdecydowano wówczas o wstrzymaniu przyjęć chorych do tej placówki. Konieczne było przeprowadzenie pełnego postępowania epidemiologicznego. Sprawą zajął się Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej.

Szpital tymczasowy w Ciechocinku Tytus Żmijewski/PAP

Kolejne dwa przypadki zakażenia bakterią, kilka wyników niejednoznacznych

W czwartek rzecznik prasowy wojewody przekazał, że w szpitalu zostały odnotowane "dwa kolejne przypadki zakażenia bakterią New Delhi". Dodał, że te osoby "są bezobjawowymi nosicielami bakterii".

- Według wstępnego wywiadu epidemicznego wszystko na to wskazuje, że do zakażeń dochodziło poza szpitalem. Te osoby, które zostały przetransportowane do szpitala tymczasowego, były już wcześniej nosicielami tej bakterii - przekazał Mól.

- Niestety musimy poczekać na ostateczne wyniki innych testów, które były przeprowadzone w Ciechocinku. Kilka wyników jest niejednoznacznych, dlatego w najbliższą sobotę powinniśmy poznać już ostateczne informacje na temat tego, czy inne osoby również są zakażone bakterią New Delhi - mówił. Dodał, że do tego czasu przyjęcia do szpitala są wstrzymane.

Rzecznik wojewody powiedział, że osoby, które obecnie tam przebywają, nadal będą otrzymywały opiekę w związku z chorobą COVID-19.

Zmarła jedna osoba

Mól poinformował, że "zmarła pierwsza osoba, która była zakażona bakterią New Delhi". - Jednak głównym powodem śmierci tej kobiety był bardzo ciężki przebieg COVID-19 - dodał.

Bakteria oporna na działanie większości antybiotyków

New Delhi to potoczna nazwa Klebsiella pneumoniae – pałeczki zapalenia płuc, należącej do grupy bakterii jelitowych. Odpowiada za groźne dla życia zapalenie płuc, zapalenie układu moczowego, pokarmowego, opon mózgowo-rdzeniowych i wielu innych chorób. Zapalenia nią wywołane mogą prowadzić do sepsy. Jest oporna na działanie większości antybiotyków.

Pierwszy przypadek New Delhi w Polsce zanotowano w Warszawie w 2011 roku.

Autor:js//rzw

Źródło: TVN24, PAP