Niedawno dostała "Szlachetną Paczkę", teraz pomaga innym. Finał akcji blisko

Szlachetna Paczka. Brakuje darczyńców, chodzi na przykład o jedzenie i środki czystości

Szefowa stowarzyszenia zaznacza, że "nie wyobraża sobie, że którakolwiek rodzina zostanie bez pomocy". - To, co jest najważniejsze, to to, żeby wybrać "swoją" rodzinę przed weekendem. Zrobić paczkę jest łatwo, można część rzeczy dostarczyć w weekend, a co do reszty umówić się z wolontariuszem. Te najprostsze rzeczy, jak żywność czy środki czystości, można kupić w pobliskim sklepie - podkreśla Sadzik. - Najważniejsze jest to, żeby dać rodzinom wsparcie psychologiczne, żeby rodzina poczuła przed "weekendem cudów", że została wybrana, że to nie jest tak jak z Mikołajem, który daje piątce dzieci, a szóste pomija i to szóste jest biedne i samotne - dodaje.