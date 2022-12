"Tysiące potrzebujących rodzin w tym roku odzyskują nadzieję". "Weekend cudów" Szlachetnej Paczki

Ponad 15 tysięcy rodzin otrzyma pomoc w tegorocznej edycji Szlachetnej Paczki. W sobotę rozpoczął się "weekend cudów", czyli finał charytatywnej akcji, podczas którego wolontariusze rozwożą osobom potrzebującym paczki. - Dzięki temu, że są tacy ludzie, którzy chcą dzielić się własnym czasem i szczęściem, tysiące potrzebujących rodzin w tym roku odzyskują nadzieję - oceniła Joanna Sadzik, prezes stowarzyszenia Wiosna.

Od piątku darczyńcy przywozili do magazynów Szlachetnej Paczki w całej Polsce dary, które od soboty - w ramach tak zwanego "weekendu cudów" - docierają do osób potrzebujących. W tegorocznej edycji wolontariusze docierają do ponad 15 tysięcy rodzin. Pulę rodzin udało się ff

To już 22. edycja wydarzenia. W przygotowanych przez darczyńców paczkach znajdują się produkty pierwszej potrzeby - między innymi żywność, odzież i artykuły higieniczne - ale też inne potrzebne przedmioty, jak sprzęt AGD.

Szlachetna Paczka w Przemyślu PAP/Mateusz Marek

Finał Szlachetnej Paczki. "Spełniamy i mniejsze, i większe potrzeby"

Reporter TVN24 Konrad Borusiewicz odwiedził w sobotę jeden z magazynów Szlachetnej Paczki w Krakowie. Jak dowiedział się od koordynatorki punktu, Anny Mrozek, darczyńcy przywożą dary już od piątku. - Dzisiaj, jak widać, tych paczek już trochę się nazbierało. Nasz magazyn obsługuje 67 rodzin. Cały czas się dzieje, darczyńcy przyjeżdżają - powiedziała wolontariuszka.

W paczkach znalazły się między innymi duże sprzęty - jak pralka czy lodówka. Dary przystosowane są do potrzeb konkretnych rodzin, zgłoszonych do wsparcia w tegorocznej edycji wydarzenia. - Spełniamy i większe, i mniejsze potrzeby tych rodzin. Wśród większych zdarzają się pralki i lodówki, rzeczy codziennego użytku, bez których nie jesteśmy w stanie funkcjonować. Ale są też mniejsze potrzeby, które są, wydaje mi się, równie ważne, jak żywność czy ubrania - zaznaczyła Mrozek. Oceniła, że "to, co dajemy od siebie, wraca".

"Tysiące rodzin odzyskuje nadzieję"

Jak powiedziała w sobotę Joanna Sadzik, prezeska Stowarzyszenia Wiosna, organizatora Szlachetnej Paczki, "Weekend Cudów" to wyjątkowy czas w roku, pełen emocji, wzruszeń i radości. - W sobotę i niedzielę wolontariusze pukają do drzwi najbardziej potrzebujących i przekazują pomoc przygotowaną przez darczyńców, która odpowiada na konkretne potrzeby - wskazała Sadzik.

Wśród potrzebujących jest między innymi 10-letni Iwan, który otrzyma od darczyńców rozkładany fotel do spania, dzięki czemu nie będzie musiał dzielić łóżka z tatą. Z kolei pan Karol z niepełnosprawnością umysłową dostanie grzejnik olejowy, a dla pani Anety której przygotowano kurs florystyczny, umożliwiający podniesienie jej kwalifikacji zawodowych.

Pomoc trafi w tym roku również między innymi do pana Marka, pani Jolanty i ich 10-letniego syna Łukasza. Chłopiec cierpi na niezwykle rzadką chorobę genetyczną, przez którą nie odczuwa on sytości i nie potrafi kontrolować potrzeb fizjologicznych. Pani Jolanta również jest niepełnosprawna, więc nie może podjąć pracy, przez co rzadko wychodzi z domu. Pan Marek praktycznie samodzielnie zajmuje się domem. Wysokie koszty leczenia Łukasza i pani Jolanty oraz rosnące koszty utrzymania, sprawiają że rodzinie pozostaje jedynie 394 zł na osobę miesięcznie. Swoich darczyńców poprosili o garnki, patelnie, ubrania i środki czystości.

Według prezes Sadzik ten rok jest wyjątkowo trudny dla wszystkich ze względu na sytuację gospodarczą.

Wszystkie rodziny ze wsparciem

Darczyńcy mogli zgłaszać chęć pomocy rodzinom do piątku. Tego dnia rano w bazie rodzin wciąż pozostawało około 50 rodzin, którym groziło nieotrzymanie wsparcia. Dzięki mobilizacji darczyńców udało się tę liczbę zmniejszyć do zera. To oznacza, że wszystkie osoby zgłoszone do bazy rodzin Szlachetnej Paczki otrzymają pomoc.

"Dzięki Wam Drodzy Darczyńcy i Wolontariusze w tym roku 15 482 potrzebujących Rodzin otrzyma mądrą pomoc oraz nadzieję i otuchę" - informowało w komunikacie stowarzyszenie Wiosna.

Autor:bp

Źródło: PAP, TVN24