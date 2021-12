Rusza weekend cudów Szlachetnej Paczki

Finał Szlachetnej Paczki, czyli weekend cudów rozpoczyna się w sobotę i potrwa do końca niedzieli. W tych dniach wolontariusze będą rozwozić do potrzebujących rodzin paczki od darczyńców.

- To jest niesamowite, bo liczyliśmy, że być może dotrzemy do 20 tysięcy domów i być może mniej więcej dla 14 tysięcy rodzin przygotujemy paczki. Tymczasem jak wejdą państwo na stronę www.szlachetnapaczka.pl zobaczycie, że tych rodzin, które w sobotę i w niedzielę zostaną obdarowane, jest ponad 17 tysięcy - mówi Joanna Sadzik, prezeska Stowarzyszenia Wiosna i organizatorka akcji. - Z jednej strony nie cieszy nas to, że biedy w Polsce jest więcej. Jednocześnie cieszy nas to, że aż trzy tysiące rodzin więcej niż planowaliśmy dostanie szlachetną paczkę i to wszystko dzięki wam - dodaje.