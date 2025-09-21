Szlachetna Paczka szuka wolontariuszy. Wystarczy tyle czasu, ile spędzamy przy serialu

Joanna Sadzik: w całej Polsce brakuje jeszcze trzy tysiące wolontariuszy Źródło: TVN24

W ubiegłym roku niemal dwa miliony Polaków żyło poniżej progu skrajnego ubóstwa. Te osoby mieszkają w pobliżu niemal każdego z nas. Mijamy ich codziennie na ulicy, a często nawet nie zdajemy sobie sprawy, w jak trudnej sytuacji się znajdują. Dzięki wolontariuszom Szlachetna Paczka może do nich dotrzeć, poznać ich sytuację i znaleźć darczyńców, którzy przygotują pomoc.

Chociaż Weekend Cudów tradycyjnie odbywa się zawsze w grudniu, to przygotowania do niego ruszają znacznie wcześniej. To już niemal ostatni moment na to, aby zgłosić się do wolontariatu. - W całej Polsce mamy jeszcze około trzech tysięcy miejsc, chociaż każdą kolejną osobę ponad te trzy tysiące też przyjmiemy - mówiła w TVN24 Joanna Sadzik prezeska Stowarzyszenia "Wiosna", które odpowiada za organizację pomocy.

Joanna Sadzik Źródło: TVN24

Jak przekonywała, każdy wolontariusz to możliwość zaopiekowania się średnio trzema rodzinami. - Zależy nam na tym, żeby dotrzeć do jak największej liczby osób, które tej pomocy potrzebują, które na co dzień żyją w bardzo trudnych warunkach, żeby im chociaż trochę zmienić życie na dobre - powiedziała Sadzik.

Jak zostać wolontariuszem Szlachetnej Paczki?

Sadzik podkreśliła, że dołączyć mogą również osoby, którym wydaje się, że "to nie dla nich". Jak dodała, otrzymają oni szkolenia, w trakcie których dowiedzą się, jak rozmawiać z potrzebującymi. Zaznaczyła też, że wolontariusze nigdy nie odwiedzają rodzin sami. Zawsze jest z nimi druga osoba, zwykle bardziej doświadczona w niesieniu pomocy.

Prezeska stowarzyszenia zdementowała przekonanie, że wolontariuszami mogą zostać tylko młode osoby. - To jest fantastyczny wolontariat dla tych, którzy mają większe doświadczenie życiowe, zawodowe - tłumaczyła Sadzik.

Przekonywała także, że na pomoc w Szlachetnej Paczce możemy poświęcić ten fragment wolnego czasu, który zwykle spędzamy na przykład oglądając serial. - Ten jeden serial obejrzany w naszym czasie wolnym, nawet wieczorem, to jest tyle czasu, ile jest mniej więcej potrzebne na pomoc jednej rodzinie - wyjaśniła.

Zgłoszenie na wolontariat możesz wypełnić na stronie Szlachetnej Paczki, gdzie znajdują się wszystkie szczegóły dotyczące wolontariatu i działalności stowarzyszenia.

